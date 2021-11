Uzun zamandır atıl vaziyetteydi, zaman yeniden akmaya başladı Saati İsviçre’den getirilen saat kulesi, gün yüzüne çıkartıldı

Çankırı’da, 2. Abdülhamid döneminde saati İsviçre’de yapılarak inşa edilen ve uzun zamandır atıl durumda olan tarihi saat kulesi, restore edilerek yeniden gün yüzüne çıkartıldı.

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid döneminde saati İsviçre’den Çankırı’ya getirilerek yapılan Çankırı Saat Kulesi, Çankırı Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışması ile yeninden gün yüzüne çıkartıldı. Uzun zamandır atıl vaziyette bulunan saat kulesi, çalışmaların tamamlanması ile yeninden zamanı göstermeye başladı. Kare planlı ve dikdörtgen gövdeli, kule bir platform üzerine oturtulan, üst kısmında balkon yer alan ve 15 metre yüksekliğe sahip saat kulesi, kentin her noktasından görülebilmesi ile dikkat çekiyor. Vatandaşlar, saat kulesinin kente yeniden kazandırılmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.



“Çok özel ve tarihi bir dokusu olan saat kulesinin yeni halini görmek bizi çok mutlu etti”

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sinema ve Televizyon öğrencisi olan Enes Altuntaş, saat kulesinin restore edilmesinin kendilerini sevindirdiğini belirterek, “Çankırı’nın çeşitli yerlerinde tarihi fotoğraflar çekiyorum. Çankırı’nın tanıtımını yapmaya çalışıyorum. Saat kulesinin eski halinin görüntülerini çektim ama içime sinmediği için kullanamadım. Şu an ki halini görünce hoşuma gidiyor. Çankırı Belediyesi, tarihi yapıları restore etmeye başladı. Bu yüzden tebrik ediyorum. Şimdi restore edilen yerlerin fotoğraflarını çekiyorum ve paylaşım yapmaya başlayacağım. Çevre bakımından eski Çankırı bölgesinde çok büyük restorasyonlar yaptı, bu saat kulesi de onlardan bir tanesi. Çok özel ve tarihi bir dokusu olan saat kulesinin yeni halini görmek bizi çok mutlu etti” dedi.



“Emeği geçenlere teşekkür ederiz”

Osmanlı tarihini yansıtan sat kulesinin yenilenmesinin önemine dikkat çeken Furkan Can Baker ise “Eski saat kulesi Osmanlı tarihinden kalan bir saat kulesiydi. Yeniden restore edilen saat kulesi gerçekten çok güzel oldu. Belediyemize çok teşekkür ederiz. Yeni saat kulesi mahallemize ve Çankırımıza hayırlı olsun. Eski saat kulesinin yenilenmesi bizleri memnun etti” diye konuştu.

