Çankırı Valisi Ayaz: Aşılama sayılarımız yerlerde sürünüyor



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kentte son bir ayda 43 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Aşılama sayılarımız yerlerde sürünüyor. Arkadaşlarımızın yarım günde yapabileceği aşı sayısını bir haftada gerçekleştirdik" dedi.

Çankırı Valisi Ayaz, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu. Son bir ayda 43 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Vali Ayaz, 56 kişinin de koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü ifade ederek, "Bu 56 hastamızdan 13'ü yoğun bakımda, 43'ü serviste. 13 yoğun bakım hastamızdan da 2'si entübe" dedi.

Ayaz, aşı konusunda istenilen seviyede olmadıklarını belirterek, "Henüz hastalık bitmedi. Tedbirleri bırakmak için, rahatlamak için çok erken. Aşılamada hala eksikliklerimiz var. Onun için ivedi olarak aşısını yaptırmamış ya da eksik aşılı olan vatandaşlarımızı bekliyoruz. Aşılama sayılarımız tabiri yerindeyse yerlerde sürünüyor. Geçen hafta boyunca yarım günlük aşı yaptık. Arkadaşlarımızın yarım günde yapabileceği aşı sayısını bir haftada gerçekleştirdik. Artık aşıyla ilgili her türlü tereddüdü bir tarafa bıraksak da aşı olsak. Bu rakamları her ay sizlerle paylaşırken keyif almıyorum. Biraz daha vatandaşımızın farkındalığını artırabilmek için bu açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah vaka sayısındaki düşüş önümüzdeki günlerde hem hastanemize hem de vefat sayılarına yansıyacaktır" diye konuştu.

Çankırı, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşı haritasında yüzde 78,7 ile mavi kategoride bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI

2021-12-01 15:54:17



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