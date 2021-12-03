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Bakan Yardımcısı Özkaldı'dan Çankırı'da baraj inşaatında inceleme

DHA

Bakan Yardımcısı Özkaldı'dan Çankırı'da baraj inşaatında inceleme


Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde yapımına devam edilen Devrez Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı'nda incelemelerde bulundu. Özkaldı, "Çok yönlü bir baraj. Sadece sulama değil aynı zamanda ileriki yıllarda olası içme suyu ihtiyacını da karşılayabilecek" dedi.
Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, beraberinde Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ile Kurşunlu'da yapımı sürdürülen Devrez Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı'nda incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Özkaldı, bölgede barajla tarım ve hayvancılığın gelişeceğini söyledi. Özkaldı, "Bu baraj çok yönlü bir baraj. Sadece sulama değil aynı zamanda ileriki yıllarda olası içme suyu ihtiyacını da karşılayabilecek şekilde, yılda 100 milyon metreküpten fazla suyu var ve depolamasını da biz 114 milyon metreküp olarak planladık. Aynı zamanda içinde 5 megavatlık bir hidroelektrik santralde var. Çankırı, Kastamonu ve Çorum için çok çok önemli bir baraj. Buralarda çeltik yoğun bir şekilde ekimi yapılıyor. Sulu tarıma geçtikten sonra çeltikle birlikte hayvancılık ve tarım burada daha iyi gelişecek. 2023 yılında hem barajımızı hem de sulamamızı devreye almak istiyoruz" dedi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu ise barajın ihalesini 2017'de yaptıklarını anımsatarak, "17 Aralık 2017'de butona basarak bu işler başladı. İnşallah bu baraj hem içme suyu hem de kullanma suyu olarak Çankırı'nın ve bölgemizin ihtiyacını giderecek. 2022 sonunda barajı biterek su tutmaya başlayarak. Emeği geçenlere, başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Kurşunlu Ramazan SARICI
2021-12-03 16:50:52

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