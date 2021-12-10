Yapay zekanın geçmişi ve geleceği ÇAKÜ’de konuşuldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen söyleşide, yapay zekanın dünü, bugünü ve geleceği konuşuldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen “Yapay Zekanın Dünü Bugünü Geleceği” konulu söyleşi, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Alptuğ Topaktaş’ın yaptığı söyleşiye, Yapay Zeka Eğitmeni Melik Vatan konuşmacı olarak konuk oldu. Söyleşide konuşmacı Melik Vatan, kendi tecrübelerinden de hareketle yapay zekanın tarihçesi hakkında önemli bilgiler verdi.

Yapay zekanın geçmişi, kullanım alanları ve gelecekte nasıl bir seyir takip edebileceğine dair önemli konulardan bahseden Melik Vatan, yapay zeka alanına ilgi duyanların sahip olması gereken beceri ve yeterlilikler konusunu önemle vurguladı. Program, katılımcı akademisyen ve hem Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencilerinin hem de Çankırı’daki çeşitli liselerden katılan öğrencilerin soru ve katkılarıyla sona erdi.

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