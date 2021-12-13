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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ “Geleceğin Moda Tasarımcıları” yarışmasında zirvede

İHA

ÇAKÜ “Geleceğin Moda Tasarımcıları” yarışmasında zirvede

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Sina Reihani, “Geleceğin Moda Tasarımcıları” yarışmasında 38 tasarım arasından 1’inci oldu.
Ankara Tasarımcılar ve Modacılar Derneği tarafından düzenlenen “2021 Ankara Fashion Week” kapsamında organize edilen “Geleceğin Moda Tasarımcıları” yarışmasında, 38 tasarım 1.’lik için yarıştı. Yarışmaya katılan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Sina Reihani, 38 tasarım arasından 1'inci olmayı başardı. Sina Reihani, almış olduğu birincilik ödülünün yanı sıra 2022 yılında düzenlenecek olan yarışmada da bireysel defile organizasyonu hakkını elde etti.
Yarışmanın ana sponsorlarından Bossa’nın ürettiği “Future Denim” kumaş koleksiyonunun temelini oluşturan ve sürdürülebilirlik kavramı doğrultusunda gelecekte trend olabilecek tasarımların geliştirilmesi üzerine yarışmacıların fikirlerini ortaya koyduğu yarışmaya Reihani, “Denimin Sonsuz Heyecanı” isimli tasarımı ile katılım sağladı.
Tasarımında sokak kültüründen aldığı ilhamla yola çıkarak sokağın özgür ruhunu ve modern kişilerini referans aldığını belirten Reihani rahat, klişelere karşı duran, akıllarda soru işareti oluşturan ve dikkat çeken bir kıyafet tasarladığını dile getirdi. Ayrıca, hızlı tüketimin aksine sürdürülebilir olmak adına, dönüştürülebilir bir sistem geliştirmeye çalıştığını ifade eden Reihani, tasarımında çok parçalı bir yapı ile farklı model özellikleri ve stillerinin kombinlenmesini de amaçladığını belirtti.
Tekstil ve Moda Tasarımı Öğrencilerinden "Ankara Moda Haftası"na Teknik Gezi
10 Aralık 2021 Cuma günü Grand Ankara Oteli’nde gerçekleştirilen yarışmaya, Sina Reihani’ye destek olmak amacıyla bir teknik gezi de düzenleyen ÇAKÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, burada Ankara Moda Haftası kapsamında düzenlenen diğer defileleri de izleme fırsatı buldu. Bu gezinin öğrenciler için oldukça fayda sağladığını ve arkadaşlarının kazandığı ödülün öğrencilerin bu tarz yarışmalara daha fazla katılma isteğini uyandırdığını ifade eden Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Ketencioğlu, “3 gün süren Ankara Moda Haftası’nın açılış gününde düzenlenen Geleceğin Moda Tasarımcıları yarışmasına her yıl çok sayıda Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi ve mezunu katılmaktadır. Bu önemli yarışmada Bölümümüzü büyük bir başarıyla temsil ederek 1’inci olan öğrencimiz Sina Reyhani, bizleri oldukça gururlandırmıştır. Öğrencimizin başarılarının hayat boyu süreceğine inanıyoruz. Ayrıca, Bölüm olarak bu süreçteki destekleri için Fakülte yönetimimize de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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