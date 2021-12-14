Bu mahallede yıkılmaya yüz tutan metruk binalar tehlike saçıyor Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu mahallede yıkılmaya yüz tutan metruk binalar tehlike saçıyor Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

İHA

Bu mahallede yıkılmaya yüz tutan metruk binalar tehlike saçıyor Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

Çankırı’da eski bina ve gecekonduların bulunduğu mahallede, yıkılmaya yüz tutan metruk evler tehlike saçıyor.
Çankırı merkezde bulunan Alibey Mahallesi’nde boş halde bırakılan çok sayıda gecekondu ve bina yıkılmaya yüz tutmuş halde tehlike saçıyor. Mahallede bulunan yamuk ve Pisa Kulesini andıran metruk binalar ise mahallede yaşayan vatandaşları tedirgin ediliyor. Mahallede yaşayan vatandaşlar, tehlike saçan binaların yıkılması ve kentsel dönüşümle yeniden inşa edilmesi için yardım beklediklerini söyledi. Mahalle Muhtarı İsmail Ayhan, Çankırı’nın eski yerleşim yeri olan mahalledeki binaların birçoğunun terk edildiğini ve yıkılmadığı için tehlike oluşturduğunu söyledi.

“Yetkililerden bu duruma el atmasını istiyoruz”
Mahalledeki çoğu binanın uzun zamandır atıl halde olduğunu belirten Ayhan, “Çankırı’nın eski yerleşim yeri olduğu için buralar terk edilmiş, virane halde duruyor. Mahallemizde yaklaşık 300 hanenin yaklaşık 150 hanesi boş durumda. Doğal gaz bekleyen evlerimiz var. TOKİ’nin ve kentsel dönüşümün ne zaman yapılacağı belli değil. Yıllardır mahalle sakinleri olarak bunu bekliyoruz. Özellikle milletvekillerinden ve belediye başkanımızdan yardım bekliyoruz, TOKİ’nin yapılması için yerler aranıyor, fakat bulamadıklarını söylüyorlar. Gecekondu mahallemize TOKİ gelirse daha güzel olacağını düşünüyoruz. Mahallede yıkılmaya yüz tutmuş binalar var. Sahibinin kim olduğunu da bilmiyoruz. En azından bu binalar yıkılarak daha güzel hale getirilirse hem insanlarımız rahat eder hem de daha güzel bir yaşam tarzına ulaşmış olur. Binaların eski olması sebebi ile doğal gaz gibi hizmetleri de alamıyoruz. Bunlarla ilgilenilmesini bekliyoruz. Bazı binalarımız, sahiplerinin izni ile belediye tarafından yıkılıyor. Bazı binalarımız ise belediyemiz yıkım kararını veriyor ama vatandaş karşı çıkıyor ve yıktırtmıyor. Mahallemizde bulunan yamuk bir ev var, belediyemiz yıkım kararını çıkardı ama ev sahibi evi yıkmıyor. Bu sefer de oradaki yamuk ev tehlike saçıyor. Yetkililerden bu duruma el atmasını istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ÇAKÜ “Geleceğin Moda Tasarımcıları” yarışmasında zirvede
YEREL HABERLER ÇAKÜ “Geleceğin Moda Tasarımcıları” yarışmasında ...
Çankırı'da kamyonet TIR'a çaprtı: 1 ölü 2 yaralı
YEREL HABERLER Çankırı'da kamyonet TIR'a çaprtı: 1 ölü 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.