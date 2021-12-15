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Polisler kadınlara KADES ve 112 Acil Çağrı Merkezini anlattı

İHA

Polisler kadınlara KADES ve 112 Acil Çağrı Merkezini anlattı

Çankırı'da kadın polis ekipleri, kadın eğitim merkezini ziyaret ederek, 112 Çağrı Merkezi ve KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Çankırı merkezde bulunan Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi. Merkezi ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara 112 Çağrı Merkezi ve KADES uygulaması hakkında önemli bilgiler verdi. Merkezde eğitim alan vatandaşlara, ambulans, itfaiye, jandarma, emniyet ve gerekli tüm diğer birimlerin 112 Acil Çağrı Merkezi numarası altında hizmet verileceğini anlatan ekipler, asılsız ve gereksiz çağrıların verilen hizmetin aksamasına sebep olabileceğine dikkat çekti. Acil durumda zamanında müdahaleyi geciktirecek asılsız ihbarların, acil yardım bekleyen vatandaşların muhtemel can ve mal kaybı yaşamasına sebep olabileceğini belirten ekipler, ayrıca internet üzerinden yapılan alışverişlerde yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı alınacak önlemler ile ilgili de bilgiler verdi.
Kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçilmesi için toplumsal farkındalığın artırılması amacı ile KADES uygulamasının tanıtımını yapan ekipler, KADES uygulamasının kullanımı ile ilgili de bilgiler verdi.
Ayrıca, kadınlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

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