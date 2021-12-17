Üniversite öğrencilerinden anlamlı davranış Öğrenciler, Anadolu’nun ilk hadis okulunun çevresini temizlediler

Çankırı'da üniversite öğrencileri, Anadolu'nun ilk hadis okulu olan Taş Mescit’in etrafında temizlik çalışması yaptı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri, Çankırı'da bulunan ve Anadolu'nun ilk hadis okulu olan Taş Mescit'in çevresini temizledi. Üniversitenin 'ekoloji topluluğu' tarafından düzenlenen ve Karatekin üniversitesi Rektörü Harun Çiftçi’nin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, öğrenciler Taş Mescit etrafındaki çöpleri tek tek temizledi.



“Çankırı’nın değerlerini korumak için toplanmış bulunuyoruz”

Öğrencilerle birlikte çöp toplayan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Harun Çiftçi, çevreci bir anlayışla etkinliklere devam edeceklerini belirterek, “Bugün burada Çankırı’nın kültürel emanetlerini korumak için aynı zamanda geleceğe daha güzel, daha nitelikli hatıralar bırakmak için toplanmış bulunuyoruz. Çankırı Karatekin Üniversitesi toplumla iç içe değerlerini yaşayan, yaşatan ve aynı zamanda, yeni değerler üreten bir üniversite anlayışına sahip. Bugün burada ekoloji topluluğumuz, Tema topluluğumuz, meslek yüksekokulu öğrencilerimiz ve değerli hocalarımızla Anadolu’nun ilk hadis okulu olan Taş Mescid ve çevresini amacına uygun bir şekilde hizmet edebilmesi için çevreci bir anlayışla hizmet edebilmesi için bazı etkinliklerimiz olacak. Etrafını yeşillendirdiğiniz bu emanet olan yerin, temizliğini gönüllü arkadaşlara birlikte yapmış olacağız. Üniversite toplumla iç içe olmak zorunda, yine aynı şekilde kültürümüzün, medeniyetimizin, duygularımızın unsurlarını da savunmak zorunda. Bu gaye ile ilerleyen dönemlerde de bu tür etkinliklerimiz devam edecek, biz bu geleceğe bir not bırakıyoruz ve gençliğimizin bu noktadaki hassasiyetleri nedeni ile hem onlara hem topluluk üyelerine, hem değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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