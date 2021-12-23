ÇAKÜ Erasmus bütçesini ve hareketliliklerini artırmaya devam ediyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne Erasmus haraketlilikleri için verilen bütçe yüzde 33 oranında arttırıldı.

Yeni dönem “Erasmus hareketlilikleri”nde Türkiye’nin katılım anlaşmasını imzalanmasının ardından, Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne (ÇAKÜ) tahsis edilen bütçenin yüzde 33 oranında artırılmasına karar verildi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, proje sözleşmesinin imzalamasının ardından yaptığı açıklamada Erasmus hareketliliklerine önem verdiklerini ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne tahsis edilen bütçenin verimli ve adilane bir şekilde kullanılması için çalıştıklarının altını çizdi.

Çiftçi, Erasmus projelerinin sadece hareketlilik düzeyinde kalmadığını, geliştirilen projeler ile birlikte ÇAKÜ’ye gelen uluslararası öğrenci sayılarının ve niteliğinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Yeni tahsis edilen bütçe ile birlikte Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Avrupa Birliği’nin prestijli üniversite ve kurumlarına uzun dönemli öğrenim ve staj hareketliliği için öğrenci göndermenin yanında kısa süreli akademik ve idari personel hareketliliğinin gerçekleştireceğinin de altını çizen Rektör Çiftçi, “ÇAKÜ Erasmus Koordinatörlüğü tarafından takip edilen süreçte, bir yandan mevcut bütçenin verimli ve etkin kullanılması sağlanırken diğer taraftan 2022 döneminin hazırlıkları da hızla devam etmektedir. Bu çerçevede ÇAKÜ yeni dönemde ülkemiz ve üniversitemizin kalkınması ve gelişmesi için yenilikçidijital becerileri önceleyen çevre dostu projeler sunmayı sürdürecektir” dedi.

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