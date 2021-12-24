Cibuti Cumhuriyeti heyetinden ÇAKÜ'ye ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cibuti Cumhuriyeti heyetinden ÇAKÜ'ye ziyaret

İHA

Cibuti Cumhuriyeti heyetinden ÇAKÜ'ye ziyaret

Cibuti Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı heyetini ağırlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Cubiti Cumhuriyeti ile işbirliğinin geliştirilmesi adına atılabilecek adımlar için gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etti.
Cibuti Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığından, Bakan Danışmanı Dr. Fahmi Ahmed Mohamed, Bakanlık Burs Yetkilisi Mohamed Ibrahim Cheik ve Finans Yetkilisi Sayın Houmado Moussa Houmado Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’yi ziyaret etti. Geçtiğimiz Ağustos ayında Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere burs verilecek yüksek lisans öğrencilerine yönelik görüşmelerde bulunan heyet, bu ziyaretlerinde mevcut öğrencilere ilişkin bir durum değerlendirmesi yapmak ve şu ana kadar yüksek lisans düzeyinde gerçekleşen işbirliğinin diğer eğitim düzeylerinde de genişletilmesine yönelik imkanlar üzerinde fikir alışverişinde bulundu.
Bakan Danışmanı Dr. Fahmi Ahmed Mohamed, Çankırı Karatekin Üniversitesi ile yapılan işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve bunun yansıması olarak Cibuti Cumhuriyeti’den yükseköğrenim için burslusu olarak çeşitli ülkelere gönderilen öğrenci sayılarında Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin ilk sıraya yükseldiğini belirtti. Ayrıca bu işbirliğinin Cibuti halkı nezdinde hem Çankırı’nın hem de Çankırı Karatekin Üniversitesinin tanınırlığını giderek arttığını ifade etti. Konuşmasının devamında Cibuti Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Nabil Ahmet Mohamed’in, Rektör Çiftçi’yi işbirliği kapsamının genişletilmesi ve mevcut imkanları yerinde görmek üzere Cibuti’ye davet ettiklerini dile getirdi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Cibuti Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Nabil Ahmet Mohamed’in davetine teşekkür etti. Cibutili öğrencileri lisans ve doktora gibi farklı eğitim düzeylerinde Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri arasında görmekten mutluluk duyacaklarını belirten Çiftçi, bir süredir başarılı bir şekilde sürdürülen işbirliğinden memnuniyet duyduklarını ve işbirliğinin geliştirilmesi adına atılabilecek adımlar için gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etti.
Ziyaret karşılıklı iyi niyet temennileri ve hediye takdimleri ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karla kaplanan Ilgaz’dan kartpostallık kar manzaraları Beyaza bürünen Ilgaz Dağı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Karla kaplanan Ilgaz’dan kartpostallık kar ...
Çankırı Valisi Ayaz: 'Türk aşısını bekliyoruz' diyenlerin mazereti kalmadı
YEREL HABERLER Çankırı Valisi Ayaz: 'Türk aşısını bekliyoruz' ...
ÇAKÜ Erasmus bütçesini ve hareketliliklerini artırmaya devam ediyor
YEREL HABERLER ÇAKÜ Erasmus bütçesini ve hareketliliklerini ...
Rektör Çiftçi’den Kastamonu Üniversitesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Çiftçi’den Kastamonu Üniversitesi’ne ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.