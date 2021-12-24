Cibuti Cumhuriyeti heyetinden ÇAKÜ'ye ziyaret

Cibuti Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı heyetini ağırlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Cubiti Cumhuriyeti ile işbirliğinin geliştirilmesi adına atılabilecek adımlar için gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

Cibuti Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığından, Bakan Danışmanı Dr. Fahmi Ahmed Mohamed, Bakanlık Burs Yetkilisi Mohamed Ibrahim Cheik ve Finans Yetkilisi Sayın Houmado Moussa Houmado Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’yi ziyaret etti. Geçtiğimiz Ağustos ayında Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere burs verilecek yüksek lisans öğrencilerine yönelik görüşmelerde bulunan heyet, bu ziyaretlerinde mevcut öğrencilere ilişkin bir durum değerlendirmesi yapmak ve şu ana kadar yüksek lisans düzeyinde gerçekleşen işbirliğinin diğer eğitim düzeylerinde de genişletilmesine yönelik imkanlar üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Danışmanı Dr. Fahmi Ahmed Mohamed, Çankırı Karatekin Üniversitesi ile yapılan işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve bunun yansıması olarak Cibuti Cumhuriyeti’den yükseköğrenim için burslusu olarak çeşitli ülkelere gönderilen öğrenci sayılarında Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin ilk sıraya yükseldiğini belirtti. Ayrıca bu işbirliğinin Cibuti halkı nezdinde hem Çankırı’nın hem de Çankırı Karatekin Üniversitesinin tanınırlığını giderek arttığını ifade etti. Konuşmasının devamında Cibuti Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Nabil Ahmet Mohamed’in, Rektör Çiftçi’yi işbirliği kapsamının genişletilmesi ve mevcut imkanları yerinde görmek üzere Cibuti’ye davet ettiklerini dile getirdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Cibuti Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Nabil Ahmet Mohamed’in davetine teşekkür etti. Cibutili öğrencileri lisans ve doktora gibi farklı eğitim düzeylerinde Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri arasında görmekten mutluluk duyacaklarını belirten Çiftçi, bir süredir başarılı bir şekilde sürdürülen işbirliğinden memnuniyet duyduklarını ve işbirliğinin geliştirilmesi adına atılabilecek adımlar için gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

Ziyaret karşılıklı iyi niyet temennileri ve hediye takdimleri ile sona erdi.

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