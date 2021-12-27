Korsan kitap satışı yapan iş yerlerine polisten baskın

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Çankırı’da polis ekipleri tarafından 18 iş yerinde yapılan kontrollerde 414 adet korsan kitap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı Emniyet, Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından, illegal yollarla yayımlanan kitapları sattığı belirlenen 18 iş yerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen denetimde 414 adet bandrolsüz kitap ele geçirildi. Olayla ilgili kitapları satan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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