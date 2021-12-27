Çankırı´da 414 bandrolsüz kitap ele geçirildi

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI´da, korsan kitap yayınlarının önüne geçmek için düzenlenen operasyonda, 414 bandrolsüz kitap ele geçirildi. Ürünleri satan kişiler hakkında 'Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği korsan kitap yayınlarına yönelik denetim yapıldı. Kent merkezinde bulunan 18 iş yerine baskın gerçekleştiren ekipler, hukuka aykırı olarak üretilmiş, işlenmiş, çoğaltılmış, dağıtılmış veya yayımlanmış eserleri inceledi. Yapılan aramada, 414 bandrolsüz kitap ele geçirildi. Ürünleri satışa sunanlar hakkında '5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Muhalefet' suçundan adli adli işlem başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI
2021-12-27 19:07:13
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