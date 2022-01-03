Çankırı’da 289 kadına KADES anlatıldı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Çankırı’da jandarma ekipleri, köy ve mahallelerdeki 289 kadına KADES uygulamasını tanıtarak, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet konularında bilgilendirdi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy ve mahallelerdeki kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, jandarma ekipleri sorumluluk alanlarında bulunan köy mahallelerde tanıtım ve eğitimlerini sürekli olarak sürdürüyor. Ekipler, 289 kadına KADES uygulamasını tanıtarak, aile içi ve kadına yönelik şiddet konularında bilgilendirme yaptı.

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