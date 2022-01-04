Jandarma ekipleri yaban hayvanlarına yem bıraktı

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Çankırı’da jandarma ekipleri, kış mevsimi ile yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlara yem bırakırken, yemekhanede artan ekmeklerle sokak hayvanlarını besledi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile birlikte Eldivan ilçesi Karadere Devlet Avlağında bulunan ve kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yem bıraktı. Ekipler, Jandarma Komutanlığı yemekhanesinde artan ekmekleri ise vatandaşları ile birlikte sokak hayvanlarına dağıttı.

Ayrıca, vatandaşlara Hayvan Durum İzleme Mobil Uygulaması (HAYDİ) hakkında bilgi verildi.

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