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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ ile demiryolu sistemleri alanındaki öncü firma arasında önemli işbirliği

İHA

ÇAKÜ ile demiryolu sistemleri alanındaki öncü firma arasında önemli işbirliği

Çankırı Karatekin Üniversitesi, demiryolu sistemleri alanında öncü firmalar arasında yer alan Voestalpine Kardemir Demir Yolu Sistemleri firması arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ve Voestalpine Kardemir Demir Yolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (VADEMSAŞ” arasında “Üniversite Sanayi İşbirliği Protokolü” imzalandı. Protokole Çankırı Karatekin Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, VADEMSAŞ adına CEO Dursun Güven imza attı. İmzalanan protokol ile ÇAKÜ ve VADEMSAŞ arasında VADEMSAŞ staj başvurularında ÇAKÜ öğrencilerinin öncelikli olarak değerlendirilmelerinin sağlanması, yüksek lisans öğrencilerinin çalışmalarının desteklenmesi, teknik gezi gibi konularda ÇAKÜ ve VADEMSAŞ arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Protokol töreninde konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak insanın, öğrencinin, Çankırı’nın ve ülkenin yararına ne olursa hepsinde yer almak istediklerini ve yer aldıklarını vurguladı. Daha önce eğitim alanında eğitim kurumları ile birçok işbirliği protokolüne imza attıklarını ve bu konuda belli bir noktaya geldiklerinin altını çizen Rektör Çiftçi, sanayinin üniversiteyi ilgilendiren yani dış paydaş olan kısmıyla da sürekli işbirliği içerisinde olduklarını ve hem teorik hem de pratik olarak en iyi şekilde yetiştirdikleri öğrencilerinin uygulama sahasında da belli bir noktaya gelebilmeleri için bu protokolün çok önemli olduğunu söyledi.
Önemli bir firma ile protokol imzaladıklarını ifaden eden Rektör Çiftçi, “Biz VADEMSAŞ gibi şehrimizin önemli yatırımlarından olan bir şirketin Üniversitemiz ile işbirliğine girmesinden son derece mutluyuz. Çünkü bu şirketimizin hem ulusal, hem uluslararası boyutu var. Bilgiyi teknolojiye dönüştürme boyutu var. Zaten üniversitelerin ana fonksiyonlarından biri de bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılması ve teknolojiye dönüştürülmesidir. Bu da sanayi ile üniversitenin ortak noktasıdır. Geleceği inşa edecek donanımlı nesilleri yetiştirmek ise yükseköğretimin bir başka amacıdır. Öğrencilerimizin teorik ve akademik bilgi haricinde sanayiciler sayesinde uygulama alanında ki beceri ve yetkinliklerinin artırılmasını da ayrıca önemsiyoruz. Bu noktada geliştirdiğimiz işbirliği ve sağladığınız destekten de son derece memnunuz. Gelecekte bu işbirliklerinin geliştirilerek güzel çıktılar üreteceğimize inanıyor, teşekkür ediyorum” dedi.
VADEMSAŞ CEO’su Dursun Güven ise, “VADEMSAŞ olarak üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için teknoloji transferini ve teknolojiyi üretip yaymayı çok önemsiyoruz. Sizden alacağımız ve aldığımız desteklerle bu konuda büyük adımlar atacağımıza inanıyor ve protokolün her iki tarafa özellikle öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Rektör Çiftçi ve VADEMSAŞ CEO’su Dursun Güven arasında ikili iş birliği protokolü imzalandı.

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