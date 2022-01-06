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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ’de geleceğin kütüphaneleri tanıtıldı

İHA

ÇAKÜ’de geleceğin kütüphaneleri tanıtıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, geleceğin kütüphaneleri tanıtıldı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen “Geleceğin Kütüphaneleri” etkinliği ile katılımcılara kütüphanelerin dönüşümü anlatıldı. Hukuk Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Prof. Dr. Mehmet Erdem, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kasım Binici, akademisyenler, yöneticiler ve öğrenciler katılırken konuşmacı olarak ise Gemini Bilgi Teknolojilerinden Kütüphaneci Ramazan Aytürk yer aldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Bazı ülkelerde kitapsız kütüphanelere geçildiğine dikkat çeken Rektör Yardımcısı Odabaş, “Bilgi Belge Yönetimi Bölümü’nün dinamik bir sektör içerisinde hizmet vermekte olduğunu, bölüm öğrencilerinin de gelecekte bu sektör içerisinde istihdam edilecek olan adaylar olduğunu vurguladı. Bilişim teknolojilerinin son derece derin etkiler bıraktığı bir alan içerisinde bulunuyor olmak doğal olarak bu sektörü sürekli takip etmeyi gerektiriyor. Bundan birkaç yıl önce bir kongrede ismi ‘kitapsız kütüphane’ olan bir tebliğ sunmuştum. Orada üniversite kütüphanelerinin içerisinde yeni bir türün ortaya çıktığını fiziki mekan olarak aslında kütüphanenin var olduğunu ama içerisinde basılı kaynak anlamında hiçbir kitap bulunmadığını anlatmıştım. Bu kütüphaneler ABD başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkede yaygınlaşıyordu. Adına Bookless Library denilen bu kütüphane türünde basılı kitap kaynağından vazgeçip tamamen kitapsız kütüphanelere geçiş yapıldığını duyduğumda çok şaşırmıştım” dedi.
Prof. Dr. Hüseyin Odabaş konuşmasının devamında, “Aslında teknolojiyle birlikte kütüphanelerin de nasıl bir değişim içerisine girdiğine basılı kaynaktan elektronik kaynağa nasıl bir dönüşüm yaşandığına hepimiz yakından tanıklık ediyoruz. Bu dönüşüm hala çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Gelecekte özellikle üniversite kütüphanelerinde tamamen elektronik kaynağa geçiş yapılacağı da yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Bu anlamda bugün düzenlediğimiz “Geleceğin Kütüphaneleri” etkinliği bu açıdan çok önemli. İlgiyle takip edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Gemini Bilgi Teknolojilerinden Kütüphaneci Ramazan Aytürk, Geleceğin kütüphanelerinin tasarımları, fiziki mekanları, teknik altyapıları, otomasyon programları, çalışma usulleri ve kaynak çeşitleri hakkında konu başlıklarını içeren ayrıntılı bir sunum yaptı. Soru cevap bölümünün ardından etkinlik, Aytürk’e hediye takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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