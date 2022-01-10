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Vak’a sayılarının yükselişe geçtiği Çankırı’da Vali Ayaz’dan aşı çağrısı: “Eksik aşıların tamamlanması şu andaki en önemli önceliğimiz”

İHA

Vak’a sayılarının yükselişe geçtiği Çankırı’da Vali Ayaz’dan aşı çağrısı: “Eksik aşıların tamamlanması şu andaki en önemli önceliğimiz”

Çankırı’da Omicron varyantının görülmesi ile birlikte korona virüs vak’a sayılarının artmaya başladığını başladığını söyleyen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vatandaşlara aşı çağrısında bulunarak, “Omicronun giriş yaptığını değerlendiriyoruz. Tedbirlere uyulması konusunda epeydir zaman sıkıntılar var. Eksik aşıların tamamlanması şu andaki en önemli önceliğimiz” dedi.
Çankırı Valisi, Abdullah Ayaz, basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Korona virüs ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, son bir hafta içerisinde Omicron varyantının görülmesi ile birlikte vak’a sayılarında artış görülmeye başladığını söyledi. Vak’a sayılarının artmasının önlemek için tedbirler kadar aşılama çalışmalarının da önemli olduğuna dikkat çeken Vali Ayaz, Çankırı’da toplam 5 bin 78 kişinin korona virüs sebebi ile hayatını kaybettiğini söyledi.
“Bu hafta itibariyle hafif bir yükseliş var”
2021’deki aşılama verileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayaz, “2021 yılında Çankırı’da yapmış olduğunuz toplam aşı miktarı 326 bin 435 olarak gerçekleşti. 1, 2, 3 ve 4. doz olarak aşılama yapıldı. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu hafta itibariyle artık yeni bir yükseliş trendine girdik. Yaklaşık 3 aydır, Çankırı’da vaka sayıları düşüşteydi. Hastane çok rahatladı. Ama bu hafta itibariyle hafif bir yükseliş var. Omicronun giriş yaptığını değerlendiriyoruz. Tedbirlere uyulması konusunda epeydir zaman sıkıntılar var. Eksik aşıların tamamlanması şu andaki en önemli önceliğimiz. Aşının yan etkisi ile ilgili 326 bin 435 doz aşıdan sonra bize tek bir müracaat olmadı. Bir, iki vakaya da gerekli tetkikleri yaptığımızda çok farklı hikayelerin olduğunu gördük. Salgında en fazla bilgi kirliliğini gördük. Maalesef, son zamanlarda benim duyduğum, şahit olduğum bazı vefatlarda da aşı olmadıklarını gördüm. Aşı olmama sebeplerinin ise sağdan, soldan duydukları şeyler odluğunu öğrendik. Tekrar söylüyoruz, aşı önemli” dedi.
“3., 4. doz aşılarını yaptırmasını istiyoruz”
Özellikle risk gurubundaki vatandaşların aşı olması gerektiğini belirten Ayaz, “4. ve 5. dozlar açıldığında aşıya bira ilgi oldu ama onun öncesinde çok düşük sayılarda aşı gerçekleştiriyorduk. Çankırı genelinde aşılamada yüzde 75’in üzerindeyiz. Ama artık 3. ve 4. Dozlara ihtiyaç var. Özellikle yeni varyantlardan sonra, ilçeler özelinde de vaka sayılarında birbirine yakınlar. Yaş gruplarına göre aşılamaya baktığımızda da 65 yaş üzerinde aşılama oranı yüzde 9596 seviyesinde seyrediyor. 2024 yaşları arasındaki aşılama oranı gayet iyi. Gençlere teşekkür ediyoruz. Üniversite yurtlarında da aşılama yaklaşık yüzde 95 seviyesinde. Çok yüksek. Yılın başında beklediğimiz kötü senaryo gerçekleşmedi. Yurtlarda herhangi bir salgın gerçekleşmedi. Biz risk altındaki vatandaşların özellikle 3., 4. doz aşılarını yaptırmasını istiyoruz” diye konuştu.
“Çankırı’da bugüne kadar korona virüs sebebi ile vefat sayısı, 5 bin 78 oldu”
Çankırı’daki korona virüs sebebi ile hayatını kaybedenlerin rakamlarını açıklayan Vali Abdullah Ayaz, “Çankırı’da bugüne kadar korona virüs sebebi ile vefat sayısı, 5 bin 78 oldu. Yaş gruplarının dağılımına bakarsak, en genç olarak 30 yaşında bir vatandaşımız vefat etti. En yaşlı hastamızda 104 yaşında. Yaş gruplarının dağılımı belli bir merkezde toplanıyor” şeklinde konuştu.

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