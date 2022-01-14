2'si 17 kilo eroini beline saran, 4 kişi tutuklandı

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Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da uyuşturucu taşıdıkları öğrenilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'sinin beline sarılı halde 17 kilo 140 gram eroin ele geçirildi. 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevk edildiği bilgisi üzerine Ilgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ortak operasyon gerçekleştirdi. Tespit edilen otomobil, Ilgaz D100 karayolunda durduruldu. Araçta bulunan 4 kişinin üzerinde yapılan aramada, ikisinin beline sarılı vaziyette toplam 17 kilo 140 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Ilgaz Ramazan SARICI

2022-01-14 19:38:14



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