Çankırı'ya yılın ilk karı düştü, kent merkezi beyaza büründü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Çankırı'ya yılın ilk karı düştü. Kent merkezinde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

Çankırı'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde başlayankar yağışı sabah saatlerinde şehir merkezini beyaza bürüdü. Tipi şeklinde başlayan yağış, daha sonra yerini yerini hafif kar yağışına bıraktı.

Kar kalınlığı kent merkezinde 3 santimetreye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgilere göre Çankırı'da kar yağışının 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.