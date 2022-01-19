4. doz aşısını olan Vali Ayaz'dan vatandaşlara çağrı: Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Aşısız olan vatandaşlarımızın hastalanması, hastanemize yatış yapması ve vefat etmelerini görmekten çok yorulduk" "Lütfen eksik aşılarını tamamlasınlar"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4. doz aşısını olan Vali Ayaz'dan vatandaşlara çağrı: Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Aşısız olan vatandaşlarımızın hastalanması, hastanemize yatış yapması ve vefat etmelerini görmekten çok yorulduk" "Lütfen eksik aşılarını tamamlasınlar"

İHA

4. doz korona virüs aşısını olan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vatandaşlara aşı çağrısında bulunarak, "Aşısız olan vatandaşlarımızın hastalanması, hastanemize yatış yapması ve vefat etmelerini görmekten çok yorulduk" dedi.

4. doz aşısını olan Vali Ayaz'dan vatandaşlara çağrı: Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Aşısız olan vatandaşlarımızın hastalanması, hastanemize yatış yapması ve vefat etmelerini görmekten çok yorulduk" "Lütfen eksik aşılarını tamamlasınlar"

4. doz korona virüs aşısını olan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vatandaşlara aşı çağrısında bulunarak, "Aşısız olan vatandaşlarımızın hastalanması, hastanemize yatış yapması ve vefat etmelerini görmekten çok yorulduk" dedi.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, 4. doz aşısını oldu. Çankırı Devlet hastanesinde aşı olduktan sonra açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, "Omicron" varyantının görülmesi ile kentteki vak'a sayılarında artış görüldüğünü söyledi. Hatırlatma aşılarını olmaları için vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Ayaz, aşıya olan ilginin de ciddi ölçüde azaldığına dikkat çekti.

“Eksi aşılı vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz”
"Omicron" varyantının Çankırı'ya sert bir giriş yaptığının değerlendirildiğini ifade eden Vali Ayaz,“2 haftadır tekrar Covid19 vaka sayıları artış trendine girmiş durumda. Omricon varyantının ilimize sert bir giriş yaptığını değerlendiriyoruz. Yaklaşık 3 aydır düzenli bir düşüşü istikrarlı bir şekilde sergiliyorduk. Şu anda tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz lütfen eksik aşılarını tamamlasınlar, bu süreci geride bıraktığımızı düşünüyorum. Aşısız olan vatandaşlarımızın hastalanması, hastanemize yatış yapması ve vefat etmelerini görmekten çok yorulduk. Biraz önce ben de 4. doz aşımı oldum. Hastalığı geçirmemin üzerinden tam 3 ay geçti, yine Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı rehber doğrultusunda aşımı yaptırdım. Tüm vatandaşlarımızdan en kısa sürede aşılarını olmalarını istiyoruz. İnşallah bu yaşadığımız dalganın son dalga olmasını temenni ediyoruz, henüz vaka artışı hastanede yatan hasta sayılarına yansımadı, temennimizde yansımamasından yana. Yeni acı tablolarla karşılaşmamamız için elimizdeki en büyük silah aşı, tüm vatandaşlarımızı ivedi olarak hastanemize aşılarını olmak için bekliyoruz. Günlük yapabileceğimiz aşı kapasitesinin dörtte birini yapınca seviniyoruz, çok ciddi bir müracaat yok, aşının koruyuculuğu konusunda hiçbir terettübümüze yok. Bugüne kadar ilimizde yapmış olduğumuz 320 bin aşımızda herhangi bir yan etki olmadı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı’nın 5 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Çankırı’nın 5 ilçesinde eğitime kar engeli
“Doğada Sanat- Kış Çalıştayı” Ilgaz’da gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Doğada Sanat- Kış Çalıştayı” Ilgaz’da ...
192 bin nüfuslu Çankırı’da 1 yılda 286 milyon dolarlık ihracat Çankırı 2021’de otomotiv sektöründeki ihracatı ile ilk 10 il arasına girdi
YEREL HABERLER 192 bin nüfuslu Çankırı’da 1 yılda 286 milyon ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.