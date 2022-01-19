ÇAKÜ ile Ukrayna Zhytomyr Polytechnic State Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ ile Ukrayna Zhytomyr Polytechnic State Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

İHA

ÇAKÜ ile Ukrayna Zhytomyr Polytechnic State Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

Ukrayna’nın Zhytomyr şehrinde yer alan Zhytomyr Polytechnic State Üniversitesi ile Çankırı Karatekin Üniversitesi arasında 5 yıl sürecek işbirliği protokolü imzalandı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), ulusal ve uluslararası çapta işbirliklerini arttırmaya devame diyor. Bu kapsamda, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Ukrayna’nın Zhytomyr şehrinde yer alan Zhytomyr Polytechnic State Üniversitesi ile 5 yıllık işbirliği protokolü imzaladı. ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ile Zhytomyr Polytechnic State Üniversitesi Rektörü Prof. Viktor Levdokymov arasında uzaktan imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde 5 yıl süreyle Erasmus, Erasmus+ programları ve AB projeleri kapsamında gerçekleştirilecek tüm akademik ve bilimsel çalışmaların ve projelerin sürdürülmesi hedefleniyor.
Zhytomyr Polytechnic State Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Vasyl Mamray ile ÇAKÜ Uluslararası İlişikliler Ofis Başkanı ve Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şuayip Turan ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cihan Doğruöz’ün yürüttükleri uzaktan müzakereler ile iki üniversite arasında imzalanan ve iki üniversite rektörlerinin de tensipleriyle 5 yıl boyunca akademik ve bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor.
İmzalanan ikili anlaşma ile iki üniversite arasında akademik personel ve öğrenci hareketliliği çerçevesinde ziyaretler gerçekleştirilecek olup, ortak AB projeleri ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu anlaşma kapsamında ÇAKÜ öğrencileri ve akademik personel, Erasmus eğitim vermealma programlarından da faydalanacak olup karşılıklı kültür alışverişi sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 milyon bütçeli proje ile Çankırı Yer Altı Tuz Şehri yeniden hayat bulacak Bu proje ile Çankırı’daki Yer Altı Tuz Şehri, turistlerin ilgi odağı olacak
YEREL HABERLER 10 milyon bütçeli proje ile Çankırı Yer Altı Tuz ...
4. doz aşısını olan Vali Ayaz'dan vatandaşlara çağrı: Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Aşısız olan vatandaşlarımızın hastalanması, hastanemize yatış yapması ve vefat etmelerini görmekten çok yorulduk" "Lütfen eksik aşılarını tamamlasınlar"
YEREL HABERLER 4. doz aşısını olan Vali Ayaz'dan vatandaşlara ...
Çankırı’nın 5 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Çankırı’nın 5 ilçesinde eğitime kar engeli
“Doğada Sanat- Kış Çalıştayı” Ilgaz’da gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Doğada Sanat- Kış Çalıştayı” Ilgaz’da ...
192 bin nüfuslu Çankırı’da 1 yılda 286 milyon dolarlık ihracat Çankırı 2021’de otomotiv sektöründeki ihracatı ile ilk 10 il arasına girdi
YEREL HABERLER 192 bin nüfuslu Çankırı’da 1 yılda 286 milyon ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.