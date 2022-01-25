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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ’de Erasmus için son toplantı

İHA

ÇAKÜ’de Erasmus için son toplantı

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde 20212022 Akademik yılı Bahar Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrencilerle son toplantı gerçekleştirildi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde (ÇAKÜ) 20212022 Akademik yılı Bahar Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrenciler ile Hareketlilik öncesi son toplantı Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı ve Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şuayip Turan başkanlığında ve Öğr.Gör. Tayfur Uysal koordinasyonunda gerçekleştirildi. Almanya, İtalya, Portekiz, Macaristan, Polonya, Romanya, Litvanya, Letonya’ya gidecek öğrencilere hareketlilik öncesi son hatırlatmalar ve bilgilendirmeler yapılarak, Erasmus hareketliliğini başarılı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmeleri için gidilecek ülke ve üniversiteler hakkında detaylı bilgiler verildi.
Dr. Şuayip Turan gidilecek kurumlarda öğrencilerin bizzat kendilerini değil, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Türkiye’yi temsil edecek şekilde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Öğrencilere tanıtım kitapçıkları, çantaları ve Eurodesk tanıtım materyalleri hediye edildi. Ayrıca Erasmus Öğrenci Topluluğu başkanı ve yarımcısı da öğrencilerle deneyim paylaşımı ve bilgi paylaşımı yaptı.
Öğrencilere Erasmus Koordinatörlüğünün hazırlattığı hediye takdiminden sonra toplantı son buldu.

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