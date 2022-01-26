Cami ve mezarlıkların kapılarını çalan hırsızlar yakalandı

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Çankırı’da cami ve mezarlıkların giriş kapılarını çaldıkları iddia edilen 2 şahıs, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2021 yılı aralık ayında Orta ilçesi Özlü köyünün mezarlık giriş kapıları ve Orta ilçesi YaylakentKayılar Mahallesi'nin cami ve mezarlık giriş kapıları çalındı. Yaşanan hırsızlık olayları Çankırı İl Jandarma Komutanlığı'nı harekete geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Orta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışma neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 2 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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