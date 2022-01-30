Çankırı’nın evleri görenleri tarih yolculuğuna çıkartıyor

Çankırı’da restore edilen tarihi konak ve evler, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkartıyor.

Karataş Mahallesi’nde restore edilen tarihi Çankırı evleri, fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu. Yeni evlenen çiftler de en mutlu anlarını bu mekanlarda ölümsüzleştiriyor. Kentte yıkılmaya yüz tutan bazı tarihi Çankırı evleri ise restore edilmeyi bekliyor. Kentin tarihi dokusunu yansıtan evlerin Çankırı için önemli olduğunu söyleyen vatandaşlar, evlerin restore edildiği bölgenin ’Eski Çankırı’ olarak adlandırıldığını söyledi.

Restorasyon çalışması sonrasında bölgenin yeni bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Enes Altuntaş isimli vatandaş, “Burası Eski Çankırı diye tabir edilen bir mekan. Eskiden buradaki binalar çok kötü bir görüntü ortaya koyuyordu. Bu evler restore edildi. Çok temiz ve siluetleri güzel oldu. Bunun haricinde kültür turizmi içinde gayet başarılı bir adım oldu, kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor. Buradaki yapılar Safranbolu, Kastamonu ve Ankara’daki yapılara benziyor ve eski hallerine dönüştürülüyor. Çevre düzenlemesine de büyük önem verdiler. Başka şehirlerden gelecek turistler için de iyi bir lokasyon haline geldi. Bu sokakları gezerek eski Çankırı hakkında bilgiler de elde edebilirler. Eski evlerde yaşayan vatandaşlar çok kötü bir durum içinde yaşıyorlardı, evler çürümeye ve yıkılmaya yüz tutmuştu” dedi.

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