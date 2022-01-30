Rektör Çiftçi Çankırı'daki sanayi yatırımları ve teşvikleri için temaslarını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Çiftçi Çankırı'daki sanayi yatırımları ve teşvikleri için temaslarını sürdürüyor

İHA

Rektör Çiftçi Çankırı'daki sanayi yatırımları ve teşvikleri için temaslarını sürdürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ARGE Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit’i ziyaret eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı’nın gelişimine katkı sunacak Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ARGE Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit’i ziyaret etti. Ziyarette Çankırı'nın ve bölgenin sanayi, yazılım ve diğer alanlarda kazanımları olacak yeni proje çalışmaları, işbirliği ile devam eden ÇAKÜ Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi kurulum çalışmalarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ARGE Teşvikleri Genel Müdürlüğü nezdinde desteklenmesi konu başlıkları ele alındı.
Yapılan görüşmelerle ilgili bilgi veren Rektör Çiftçi, “Bilindiği üzere Çankırı'nın ve bölgenin sanayi, yazılım ve diğer alanlarda kazanımları ve üniversitesanayi işbirliğinin güçlendirilmesi için biz Çankırı’da ki tüm paydaşlarla ve yerel dinamiklerle sürekli istişare ve iletişim içeresindeyiz. Bu toplantılardan çıkan karar ve tavsiyelerin projelendirip somut çıktı haline gelmesi için bakanlıklar ve ilgili genel müdürlükler düzeyinde de bazı ziyaret ve toplantılarımız oluyor. Bu anlamda bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ARGE Teşvikleri Genel Müdürü Sayın Muhammet Bilal Macit’i ziyaret ettik. Kendileri ile hem bu projeler üzerine yaptığımız çalışmaları görüştük hem de bölgenin kalkınması ve gelişimine büyük katkı sunacak olan ÇAKÜ Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisimiz ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduk. Yaklaşımları ve destekleri için Sayın Genel Müdürümüze ve Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kendileriyle bazı ortak çalışmalar, tanıtım organizasyonları ve bilimsel projeler üzerinde mutabık kaldık. Şehrin bilimsel aklı olarak şehrimizin gelişimi için her türlü sorumluluğu ve fedakarlığı yapmaya hazırız ” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ticaret Bakanlığı ARGE Teşvikleri Genel Müdürü Macit ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Genel Müdür Macit, “Üniversitelerin sanayi ve teknoloji ile ilgili bilimsel kazanımlarının temelini oluşturan ARGE çalışmalarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. ARGE faaliyetleri kapsamında ÇAKÜ Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisinin kuruluş aşamalarını yakından takip ediyor ve bölge için çok değerli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Sayın Rektörümüzün anlattığı projeler bizi de heyecanlandırdı. İnşallah bunları sürekli diyalog ve iş birliği içerisinde hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı’nın evleri görenleri tarih yolculuğuna çıkartıyor
YEREL HABERLER Çankırı’nın evleri görenleri tarih yolculuğuna ...
Çocuk korosunun minik üyeleri Ilgaz Dağı'nda karın tadını çıkardı
YEREL HABERLER Çocuk korosunun minik üyeleri Ilgaz Dağı'nda karın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.