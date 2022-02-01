Çankırı korona virüs vak’a artışlarında ilk 10 il arasına girdi, Vali Ayaz vatandaşlara seslendi: “Aşı konusunda ilginin hala eksikliği bizleri üzmekte”

Çankırı’da 100 bin kişi de görülen korona virüs vak’a sayısı 457’ye yükseldi. Çankırı, vak’a artışlarının en fazla yükseldiği 10 il arasına girerken, vatandaşlara seslenen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “Aşı konusunda ilginin hala eksikliği bizleri üzmekte. Bugüne kadar karşıma çıkan aşı sonrasında herhangi olumsuz bir yan etki yok” dedi.

Çankırı’da korona virüs vak’a sayılarındaki artış devam ediyor. 100 bin kişi de görülen korona virüs vak’a sayısı 457’ye yükseldiği Çankırı, vak’a sayılarının en çok arttığı 10 il arasına girdi. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, düzenlediği basın toplantısında korona virüs ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vak’a sayılarındaki artışın Omicron varyantının görülmesi ile birlikte görülmeye başladığını ifade eden Vali Ayaz, vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu.



“Gerçekten ciddi bir artış gördük”

Hastanelerdeki yatış oranının vak’a artış sayısına göre düşük seyrettiğini belirten Vali Ayaz, “Vak’a sayımızda en fazla vaka yükselişinin olduğu 10 ilden birisi olarak kayıtlara geçmiş olduk. Omicronun ile giriş yaptığını, hızlı bir yükseliş trendinin olduğunu sizlerle paylaşmıştık. 100 bin kişideki vaka sayımız 457 olarak gerçekleşti. Bu bir önceki hafta 280’di. Gerçekten ciddi bir artış gördük. Bu hafta da yükseliş trendinin devam edeceğini değerlendiriyoruz. Bir kez daha tüm vatandaşlarımızdan hem tedbirlere uyum hem de eksik aşıların tamamlanmasını istiyoruz. Şu anki sürecin belki tek iyi tarafı hastaneye yatış oranının vaka artış hızı oranıyla mukayese ettiğimizde hala düşük seyretmesi. Şu an hastanemizde yatan 33 hastamız var. 26 servis, 7 si yoğun bakımda. Yoğun bakımdaki 1 hastamızda entübe. Entübe olan hastamızın yaşı 73. Yoğun bakımda en genci 58 hastamız mevcut. Serviste de en genci 35 yaşında olan hastamız var. Yine de genç vatandaşlarımızdan da etkilenenler bulunmakta” dedi.



“Son 1 hafta içerisinde sadece 2 bin 498 aşı yaptık”

“Hastaneye yatış ve ölüm sayılarında bir düşüş var ama yine de yükseliş trendiyle bağlantılı olarak son 1 hafta içerisinde 6 vatandaşımızı maalesef kaybettik” diyen Vali Ayaz, “Şu ana kadar yapmış olduğumuz aşı sayısı da 348 bin 352 oldu. Aşılamada istediğimiz düzeyde değiliz. Son 1 hafta içerisinde sadece 2 bin 498 aşı yaptık. Normalde yarım günde yapacağımız aşıydı. Aşı konusunda ilginin hala eksikliği bizleri üzmekte. Bugüne kadar karşıma çıkan aşı sonrasında herhangi olumsuz bir yan etki yok. Hastanede mevcut virüsün etkilerini fazlasıyla hisseden aşısız yada eksik aşılı çok sayıda vatandaşımız var” diye konuştu.



“Vatandaşlarımızdan istediğimiz en hızlı şekilde aşılarını olmalarını ve tamamlamaları”

Basın mensuplarının korona virüse karşı alınacak önlemlerle ilgili yönelttiği sorularını da yanıtlayan Vali Ayaz, “Şu an için özel bir önlem yok. Yakın gelecekte de olmayacak muhtemelen. Özel önlemler, kapatmalar, kısıtlamalar elimizde bu virüse karşı herhangi bir silah yokken alınmıştı. Şu anda etkisini gayet iyi gördüğümüz aşı var. Şu anda vatandaşlarımızdan istediğimiz en hızlı şekilde aşılarını olmalarını ve tamamlamaları. Aşılar hastaneye yatışı ve ölümü engellemedeki şeyleri tartışılmaz. Cuma günü camilerle ilgili bir tedbir geliştirmeye çalıştık. Saflar sıkılaşmıştı, mesafe kalkmıştı, tekrar mesafeli olacak. Pazar yerlerini tekrar açtık” şeklinde konuştu.



Çankırı’da toplam 584 kişi korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti

Vak’a sayılarındaki yükselişin 2 hafta daha devam edeceğini beklediklerini belirten Ayaz, yükselişin en önemli sebeplerinden birisinin Omicron varyantı olduğuna dikkat çekti. Korona virüs sebebi ile Çankırı’daki toplam vefat sayısı 584 olduğunu kaydeden Vali Ayaz, aşı ve tedbirlerin de önemine vurgu yaptı.

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