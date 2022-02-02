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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

U-22 Erkekler Boks Milli Takımı çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor

DHA

U-22 Erkekler Boks Milli Takımı çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)U-22 Erkekler Boks Milli Takımı, Mart ayında  Hırvatistan´da gerçekleştirilecek Avrupa Boks Şampiyonası için çalışmalarını Çankırı'da sürdürüyor.
Çankırı'da kamp çalışmalarını sürdüren 30 sporcunun yer aldığı U-22 Erkekler Boks Milli Takımı, güç antrenmanı gerçekleştirdi. Kent merkezinden Esentepe mahallesine kadar yaklaşık 3 kilometre koşu yaparak güç ve kondisyon depolayan sporcular çalışmalarına devam ediyor.
14 Şubat'a kadar Çankırı'daki kamp çalışmalarının devam edeceğini söyleyen U-22 Erkekler Boks Milli Takımlar Başantrenörü Yergali Bekmurzayev, sporcuların son durumlarından memnun olduğunu belirtti.
Bekmurzayev, "Burada güç antrenmanı yapıyoruz. İkinci antrenman teknik taktiğe girecek. Şu an dayanıklılık ve kuvvet antrenmanı yapıyoruz. 30 sporcu ile buradayız. Mart ayında Avrupa şampiyonası var. Şampiyonadaki hedef, madalyaları toplayabilmek. Aralık ayında büyükler Türkiye şampiyonası oldu. Bu kadroda bulunanların yarısı o şampiyonada şampiyon oldu. Kadromuz sağlam" dedi.
Bekmurzayev,  ikinci etap çalışmalarının Kastamonu'da devam edeceğini belirtti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sporcuların koşusundan görüntü-Başantrenörü Yergali Bekmurzayev konuşma DHA-Spor Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI
2022-02-02 14:54:51

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