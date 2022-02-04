Polisin dikkati ele verdi,26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Çankırı’da polis ekipleri tarafından, güvenlik donanımlarının eksik olduğu değerlendirilerek durdurulan tankerde 26 bin 49 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankır’nın Çerkeş ilçesi D100 Karayolu’nda seyir halinde olan bir tanker, güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı değerlendirilerek polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından tankerde yapılan kontrollerde 26 bin 59 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ekipler tarafından tankerde ele geçirilen akaryakıta el konuldu.

Olayla ilgili olduğu belirlenen M.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.