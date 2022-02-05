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Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı Ilgaz Dağı görenleri mest ediyor Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi

İHA

Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı Ilgaz Dağı görenleri mest ediyor Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi

ÇankırıKastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı’nda kar kalınlığının 1,5 metreye yükselmesi ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Manzarası ile mest eden dağ havadan görüntülendi.
“Ilgaz, Anadolu’nun sen yüce bir dağısın” nağmeleri ile türkülere konu olan ÇankırıKastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı’nda kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı. Hafta sonu Ilgaz Dağı’na çıkan vatandaşlar, eşsiz manzarayı cep telefonları ile ölümsüzleştirdi. Ankara başta olmak üzere çevre illerden onlarca vatandaş, Çankırı Dağı’nı ziyaret ederek karın tadını çıkarttı. Eşsiz güzelliği ile büyüleyen Ilgaz Dağı drone ile havadan da görüntülendi.
Çevre illerden bölgeye gelen vatandaşlar, ortaya çıkan kar manzarasını gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediklerini söylediler.

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