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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı Valiliği’nden fırtına uyarısı

İHA

Çankırı Valiliği’nden fırtına uyarısı

Çankırı Valiliği, yarın etkili olması beklenen fırtına sebebi ile yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.
Çankırı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte 8 Şubat tarihi sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada, “İlimizde rüzgarın 08.02.2022 Salı günü sabah saat 6.00’dan itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli (4060 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına 6080 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 09.02.2022 Çarşamba günü saat 21.00’e kadar devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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