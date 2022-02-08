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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ, EUMETSAT’a personel desteği sağlıyor

İHA

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Avrupa Meteorolojik Uydular İşletme Teşkilatı'ndan bulunan İç Denetçi Erdem Erdi'yi makamında ağırladı.

ÇAKÜ, EUMETSAT’a personel desteği sağlıyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Avrupa Meteorolojik Uydular İşletme Teşkilatı’ndan bulunan İç Denetçi Erdem Erdi’yi makamında ağırladı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türkiye’nin de üyeleri arasında bulunduğu Avrupa Meteorolojik Uydular İşletme Teşkilatı’nda (EUMETSAT) görevli bulunan İç Denetçi Erdem Erdi’yi kabul etti. Kabulde EUMETSAT'in mevcut uyduları ve yakın gelecekte fırlatılacak yeni nesil uyduları hakkında bilgi veren Erdem Erdi, bu uydulara ait verilerin ve ürünlerin meteoroloji, iklim, çevre ve enerji konularında haiz oldukları öneme vurgu yaptı.
Üniversitenin bünyesindeki araştırmacıların bu verilere erişim imkanlarına da değinen Erdi, EUMETSAT'in üye ülkelerde yürüttüğü uydu ürünü geliştirme çalışmalarının içeriği ile bu çalışma ve projelere nasıl katkılar sunulabileceği konusunda da bilgi sundu. Görev kapsamında yürütülen çalışmalar ve EUMETSAT'in faaliyetleri hakkında bilgi alan Rektör Çiftçi; nesil yetiştirmenin yanında bilgiyi üretme ve yayma görevi de olan üniversitelerin, aynı zamanda ülkenin ve toplumun yararına ve milli menfaatlere uygun projeler geliştirme sorumluluğunun da olduğunu söyledi.
Görüşme ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Çiftçi, “Yeni dünya düzeninde iklim, çevre ve enerji, gelişmiş uydu teknolojileri ile insansız hava araçlarının önemini oldukça arttırdığına şahitlik ediyoruz. Bu anlamda özellikle insansız hava araçlarının seri üretimi ve uydu sistemlerinin geliştirilmesi konularında ülkemizin de çok büyük bir atılım içerisinde olduğunu görüyoruz. Biz de Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak Dünyanın, Türkiye’nin, insanlığın ve insanın yararına olan her projenin içerisinde olmak istiyoruz ve oluyoruz. Bu amaç doğrultusunda personelimiz Erdem Erdi’nin Avrupa Meteorolojik Uydular İşletme Teşkilatı’nda (EUMETSAT) bulunduğu görev ve burada yaptığı çalışmaları çok değerli buluyoruz. Bilimsel çalışmalarda görev alan tüm çalışanlarımıza yaptığımız pozitif ayrımcılığı kendisine de sağlayacağız ve her anlamda desteklemeye devam edeceğiz. Çankırı Karatekin Üniversitesi bilim, Türkiye, insanlık ve Çankırı için çalışmaya ve üretmeye devam edecek” dedi.
Rektör Çiftçi başarılı çalışmalarından dolayı İç Denetçi Erdem Erdi ‘ye plaket verdi.

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