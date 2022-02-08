Çankırı'da eğitime kar ve fırtına engeli



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da, yarın beklenen yoğun kar ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamileler ile 12 yaş altında çocuğu olan ebeveynlerden biri de yarın izinli sayılacak.

Çankırı Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Çankırı Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerinden elde edilen bilgiler ve Çankırı Meteoroloji Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler doğrultusunda ilimiz genelinde 9 Şubat 2022 Çarşamba günü görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden dolayı özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinin 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların (ebeveynlerden birinin) idari izinli sayılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir." DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI

2022-02-08 20:19:07



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