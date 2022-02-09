Bakan Kasapoğlu geçlerle şarkı söyledi

Çankırı’da gençlik merkezinde gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerle birlikte “Gönül Dağı” şarkısını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birtakım ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Çankırı’ya geldi. Bakan Kasapoğlu’nun, Çankırı’daki ziyaretleri kapsamında Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik Merkezini ziyaret etti. Merkezde öğrenci ve sporcularla buluşan Bakan Kasapoğlu, faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Merkezde bulunan atölyeleri de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle birlikte “Gönül Dağı” şarkısını söyledi. Bakan Kasapoğlu daha sonra üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencilerini merkezdeki kütüphanede ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu’nun bir sonraki durağı ise Çankırı Karatekin Üniversitesi oldu. Prof. Dr. Harun Çiftçi'yi makamında ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bir süre üniversite öğrencileriyle de sohbet eden Bakan Kasapoğlu, Çankırı’dan ayrıldı.

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