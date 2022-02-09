Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin umutları bizim en büyük heyecan ve motivasyon kaynağımız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin umutları bizim en büyük heyecan ve motivasyon kaynağımız

DHA

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin umutları bizim en büyük heyecan ve motivasyon kaynağımız


Ramazan SARICI / ÇANKIRI, (DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bilimde, sanatta, edebiyatta ve her alanda ülkemizin birçok noktasında yetiştirdiğimiz gibi sporda da bugünlerin, yarınların yıldızlarını Çankırı'dan, ilçelerinden, beldelerinden yetiştireceğiz. Gençlerimizin umutları bizim en büyük heyecan ve motivasyon kaynağımız" dedi.
Bakan Kasapoğlu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çankırı'ya geldi. Kentte ilk olarak Vali Abdullah Ayaz'ı makamında ziyaret eden Kasapoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti. Burada partililere seslenen Bakan Kasapoğlu, "Bugüne kadar el ele, omuz omuza vererek ülkemizin dört bir yanına hizmet ettiğimiz gibi Çankırı´mız için de her şeyin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. İnanıyorum ki spor kültürünü güçlendirerek, spordaki yeteneklerimizi keşfederek tıpkı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Çankırı'da da sporcular yetişecektir. Bilimde, sanatta, edebiyatta ve her alanda ülkemizin birçok noktasında yetiştirdiğimiz gibi sporda da bugünlerin, yarınların yıldızlarını Çankırı'dan, ilçelerinden, beldelerinden yetiştireceğiz. Gençlerimizin umutları bizim en büyük heyecan ve motivasyon kaynağımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gençlerimizin önünü nasıl açtıysak, onlar için fedakarlıktan kaçınmadıysak bundan sonra da her türlü imkanı seferber etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
"BUGÜNE KADAR ÖNÜMÜZE PEK ÇOK ENGEL ÇIKARDILAR"
Bakan Kasapoğlu, Cumhur İttifakı olarak tüm engelleri aşacaklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bugüne kadar önümüze pek çok engel çıkardılar. Biz hiçbir şekilde vazgeçmedik. İnandığımız yolda yürümekten, birlikten, beraberlikten vazgeçmedik, yine vazgeçmeyeceğiz. Çankırı hep adaletin, milli iradenin yanında güçlü durdu. 2023 Haziran ayında sandıklardaki güçlü mesaj, milli iradenin mesajı ortaya çıkacak. Biz de hep birlikte bu aziz millet için, gençler için umut olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, ardından Çankırı Belediyesi Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik ve Spor Merkezi ile Çankırı Karatekin Üniversitesi´ni de ziyaret ederek kentten ayrıldı. Ziyaretinde Kasaopoğlu'na, Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu kurum müdürleri ve yetkililer eşlik etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI
2022-02-09 17:45:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kasapoğlu geçlerle şarkı söyledi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu geçlerle şarkı söyledi
Bakan Kasapoğlu’ndan Çankırı Valiliği'ne ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu’ndan Çankırı Valiliği'ne ziyaret
Bakan Kasapoğlu: "Daha büyük hedeflere sporcularımızla, millet olarak yürüyeceğiz"
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: "Daha büyük hedeflere ...
Çankırı'da eğitime kar ve fırtına engeli
YEREL HABERLER Çankırı'da eğitime kar ve fırtına engeli
ÇAKÜ, EUMETSAT’a personel desteği sağlıyor
YEREL HABERLER ÇAKÜ, EUMETSAT’a personel desteği sağlıyor
Çankırı Valiliği’nden fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Çankırı Valiliği’nden fırtına uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.