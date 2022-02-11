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AK Parti'li Akbaşoğlu: Eskiyi allayıp pullayıp yeni, diye sunmaya çalışacaklar

DHA

AK Parti'li Akbaşoğlu: Eskiyi allayıp pullayıp yeni, diye sunmaya çalışacaklar


Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yarın 6 muhalefet partisi liderinin bir araya gelecek olmasına ilişkin, "6 genel başkanın, yuvarlak masa toplantısından 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' diye ifade ettikleri şeyden acaba ne çıkacak? Ben size şimdiden ifade edeyim; dağ, fare doğuracak. Eskiyi allayıp pullayıp millete yeni, diye sunmaya çalışacaklar" dedi.
AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu, memleketi Çankırı'da partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla ters düştüklerini belirterek, "Muhalefetin içinde bulunduğu içler acısı durumun her gün daha belirginleştiğini ve kendi aralarındaki yamalı bohça ittifakının dikişlerinin patladığını bir kez daha görüyoruz. En son Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade etmiş olduğu 'Faturaları ödemeyin' şeklindeki çağrısına, Sayın İmamoğlu 'Faturaları düzenli ödeyin' çağrısıyla kendi içlerindeki çatışmayı belirginleştiren bir tavır ortaya koydu. Gerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun gerekse Sayın İmamoğlu'nun kendi aralarındaki bu çatışmanın devlet kurumlarını yıpratarak, kendi siyasi emellerine alet ederek yapılmamasını özellikle tavsiye ediyorum" dedi.
'MİLLETİMİZ İBRETLE BU TİYATROYU İZLİYOR'
AK Parti'li Akbaşoğlu, CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti ile SP liderlerinin yarın akşam bir araya geleceğini hatırlatarak, şöyle konuştu:
"6 genel başkanın, yuvarlak masa toplantısından 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' diye ifade ettikleri şeyden acaba ne çıkacak? Bütün kamuoyu merak ediyor. Ben size şimdiden ifade edeyim; dağ, fare doğuracak. Zira söyleyebilecekleri en ufak yeni bir şey yok. Eskiyi allayıp pullayıp millete yeni, diye sunmaya çalışacaklar. Hakikaten, milletimiz ibretle bu tiyatroyu izliyor. CHP'nin kurumsal kimliğini temsil eden grup başkan vekilinin 'Bir başka egemen gücün müdahalesine gerek kalmadan parlamenter sisteme geçilmelidir' sözüyle büyükşehir belediye başkanı bir CHP'linin 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını uluslararası karar verici mekanizmalar belirleyecektir' sözünü 6 siyasi partinin genel başkanları nasıl değerlendiriyor? Bunu kamuoyuyla paylaşmak durumundadırlar. HDP'nin tam merkezinde bulunduğu, görünmez ortağı olduğu 6 siyasi partinin bir araya geleceği bu toplantıda sorduğumuz soruların cevabını milletimize net bir şekilde açıklamak durumundadırlar." 
'KAMUOYUNU NET ŞEKİLDE BİLGİLENDİRMELİSİNİZ'
Akbaşoğlu, yarın bir araya gelecek parti liderlerine seslenerek, şunları söyledi:
"Sizin önerdiğiniz sistemde cumhurbaşkanını kim seçecek? Milletimizin doğrudan cumhurbaşkanı seçmesini elinden alacak mısınız? Cumhurbaşkanını milletimiz doğrudan mı seçecek yoksa parlamento mu seçecek? Parlamento seçecek derseniz 367 krizinde parlamentoya seçtirmemiştiniz. 28 Şubat'ta azmettirici rol üstlenmiştiniz. Bunlardan dolayı milletimizden özür dilemelisiniz öncelikli olarak. Af dilemelisiniz, demokrasiye darbe vurduğunuz için millet iradesini tanımadığınız için ondan sonra konuşmaya başlayabilirsiniz. İkinci olarak soruyorum; siz 'Yürütmenin başı partili olmamalı' diyorsunuz. Teklif ettiğiniz parlamenter sistemde, yürütmenin başı olan başbakan bir partinin genel başkanı olacak mı, olmayacak mı? Yani başbakan partili mi olacak partisiz mi? Bununla ilgili kamuoyunu bilgilendirmelisiniz. Aynı zamanda çift başlılığı, cumhurbaşkanı ve başbakan münasebeti yetkiyi ve çatışma ihtimalini nasıl dizayn edeceksiniz? Çatışmamanın garantisi nedir? Parlamenter sistemi milletimiz için mi istiyorsunuz yoksa kendi aranızda birtakım makamları ulufe gibi dağıtmak için mi istiyorsunuz? Bunlarla ilgili kamuoyunu net bir şekilde bilgilendirmelisiniz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI
2022-02-11 15:31:54

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