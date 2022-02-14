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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ’de online proje eğitimi

İHA

ÇAKÜ’de online proje eğitimi

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından “Doğa Bilimleri Alanında Uygulamalı TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi” kapsamında online olarak düzenlenen etkinlikte, teorik ve uygulamalı dersler verildi.
TÜBİTAK 2237B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında 1012 Şubat 2022 tarihleri arasında “Doğa Bilimleri Alanında Uygulamalı TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi” başarıyla tamamlandı. Kızılırmak Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Erdin Dalkılıç koordinatörlüğündeki eğitimler, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Meryem Beklioğlu, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Uğur Bozkaya, Ankara Üniversitesinden Doç. Dr. Emre Keskin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden Doç. Dr. Ülgen Aytan ile Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ülkü Nihan Tavşanoğlu ve Doç. Dr. Melike Bilgi Kamaç tarafından hem teorik tem de uygulamalı dersler şeklinde gerçekleştirildi.
Üç günlük yoğun bir eğitim sürecinde katılımcılar kendi hazırladıkları proje dokümanları üzerinden veya önermeyi planladıkları proje fikirlerinde destek istedikleri hususları eğitmenlerle tartışmak suretiyle proje eğitimlerini tamamlama olanağı buldu.

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