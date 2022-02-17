Terör saldırısında şehit düşen Cumali Akman mezarı başında anıldı

Ankara’da 17 Şubat 2016 tarihinde düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Cumali Akman (28), Çankırı'daki mezarı başında anıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan evli ve 1 çocuk babası Cumali Akman (28), 17 Şubat 2016 tarihinde terör örgütü PKK'nın Ankara Merasim Sokak'ta gerçekleştirdiği saldırıda 28 kişi ile birlikte şehit oldu. Akman için saldırının 6'ncı yıl dönümünde mezarı başında anma düzenlendi. Akman'ın eşi Nuray, annesi Ayşe, babası Rafet Akman ile Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke ile şehit ve gazi yakınları dua ederek Akman’ın mezarına çiçek bıraktı.

Anma töreni sonrasında konuşan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, "Ankara’da bir mesai bitiminde merasim sokakta askeri servislere düzenlenen hain saldırıda 28 vatandaşımız şehadet şerbetini içmişti. Bunlardan 3’ü Çankırı nüfusuna kayıtlı. Mehmet Koray Pınar Astsubayımız Balıkesir’de, Mustafa Delikanlı abimiz Ankara'da, sivil işçi Cumali Akman da Çankırı’da Sarıbaba mezarlığında yatmakta. Biz de şehit ve gazi aileleri derneği olarak tüm şehitlerimize yaptığımız gibi, tüm şehitlerimize uyguladığımız gibi tüm şehitlerimizdeki faaliyetimiz gibi hatimler okuduk. Kabri başında da ruhlarını şaad ettik. Ruhlarına hediye ettik. Allah onlardan razı olsun. 6 yıl değil 66 yıl da geçse hiçbir şehidimizi unutmadığımız gibi bu kardeşlerimizi de unutmayacağız” dedi.



"Cumalimi, oğlumu çok özlüyorum"

Anma töreninin ardından oğlu Cumali Akman'ı çok özlediğini söyleyen Ayşe Akman ise, "Cumalimi, oğlumu çok özlüyorum. Diyecek bir şey yok. Özlüyorum. Allah sizlerden razı olsun. Başkanımızdan da Allah razı olsun. Komutanlarımız başkanlarımız büyüklerimiz yanımızda. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

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