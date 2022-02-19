Çankırı Valisi Ayaz’dan feci kazayla ilgili açıklama: "Toplam 27 yaralımız var, 2 vatandaşımız da hayatını kaybetti"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı Valisi Ayaz’dan feci kazayla ilgili açıklama: "Toplam 27 yaralımız var, 2 vatandaşımız da hayatını kaybetti"

İHA

Çankırı'da 2 kişi hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 27 kişi yaralandığı kazayla ilgili açıklamalarda Vali Abdullah Ayaz, "Toplam 27 yaralımız var, 2 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Kazayla ilgili net bir bilgi yok. Savcılık da soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma sonrasında açığa çıkacaktır" dedi.

Çankırı Valisi Ayaz’dan feci kazayla ilgili açıklama: "Toplam 27 yaralımız var, 2 vatandaşımız da hayatını kaybetti"

Çankırı’da 2 kişi hayatını kaybettiği, 3’ü ağır 27 kişi yaralandığı kazayla ilgili açıklamalarda Vali Abdullah Ayaz, “Toplam 27 yaralımız var, 2 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Kazayla ilgili net bir bilgi yok. Savcılık da soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma sonrasında açığa çıkacaktır” dedi.
Kaza, Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini ve cenaze yakınlarını Trabzon’a ulaştırmak için yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, Seyfettin Yılmaz idaresindeki 34 EHA 508 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu yolda şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan Hüseyin İrfan Yazıcı ve Osman Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, 3’ü ağır 27 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde Cumhuriyet savıcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazesi morga kaldırıldı. Yaralılardan 4’ünün tedavisi Kurşunlu Devlet Hastanesinde devam ederken, 23 yaralı ise Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi .

“Toplam 27 yaralımız var, 2 vatandaşımız da hayatını kaybetti”
Kazanın ardından Kurşunlu Devlet Hastanesine gelerek yaralıların durumu ve kaza hakkında bilgi alan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “İstanbul’dan Trabzon’a cenaze götürmekte olan bir otobüs, ilçe sınırlarımız içerisinde kaza yaptı. İki vatandaşımız hayatını kaybetti. 3 vatandaşımızın durumu ağır. Allah acil şifa versin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Şu anda hastalarımızın hemen hemen hepsi sevk edildi. 4’ü burada müsaade altında. Allah beterinden korusun. Trafik kurallarına uyalım. Sürat, emniyet kemeri ile ilgili uyarılarımızı tekrarlıyoruz. Allah tekrarını yaşatmasın. Toplam 27 yaralımız var, 2 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Kazayla ilgili net bir bilgi yok. Savcılık da soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma sonrasında açığa çıkacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cenaze yakınlarını taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 27 yaralı Çankırı'daki feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
YEREL HABERLER Cenaze yakınlarını taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 2 ...
Çankırı'da cenaze yakınlarını taşıyan İBB’ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü
YEREL HABERLER Çankırı'da cenaze yakınlarını taşıyan İBB’ye ait ...
Çankırı D100 Karayolunda bir cenaze ve cenaze yakınlarını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.
YEREL HABERLER Çankırı D100 Karayolunda bir cenaze ve cenaze ...
CHP il başkanı, ‘açıklamada bulunmak istemiyorum’ diyerek istifa etti
YEREL HABERLER CHP il başkanı, ‘açıklamada bulunmak istemiyorum’ ...
CHP Çankırı İl Başkanı Tekin, görevinden istifa etti
YEREL HABERLER CHP Çankırı İl Başkanı Tekin, görevinden istifa etti
ÇAKÜ, “Yargı Kararlarının Gerekçelendirilmesinde Hukuk Fakültelerinin Rolü Çalıştayı”na katıldı
YEREL HABERLER ÇAKÜ, “Yargı Kararlarının Gerekçelendirilmesinde ...
Çankırı’da 17 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Çankırı’da 17 bin makaron ele geçirildi
Terör saldırısında şehit düşen Cumali Akman mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Terör saldırısında şehit düşen Cumali Akman mezarı ...
Rektör Çiftçi; “Bizim bulunduğumuz kurumlarda var olma sebebimiz insan yetiştirmek ve insana hizmet etmektir”
YEREL HABERLER Rektör Çiftçi; “Bizim bulunduğumuz kurumlarda var ...
ÇAKÜ’ye 600bin euroluk hibe desteği
YEREL HABERLER ÇAKÜ’ye 600bin euroluk hibe desteği
Çankırı Coğrafya Araştırmaları kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER Çankırı Coğrafya Araştırmaları kitabı yayımlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.