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Polisin durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

İHA

Çankırı'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında bir şahıs üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ve 1 adet el yapımı tabanca ele geçirildi.

Polisin durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Çankırı’da polis ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında bir şahıs üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ve 1 adet el yapımı tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevk eden, temel eşya ve ürünlerin kaçakçılığı, kültür ve tabiat kaçakçılığı, sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları, silah mühimmat ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddelerin kaçakçılığımnın önlenmesi kapsamında Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, H.A. isimli şahıstan, yapılan aramalarda el yapımı tabanca, 1 adet ecstasy ve 5 adet sentetik hap ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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