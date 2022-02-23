Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ heyeti “BATIKAF 2022 Hazırlık Çalıştayı”na katıldı

İHA

ÇAKÜ heyeti “BATIKAF 2022 Hazırlık Çalıştayı”na katıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve beraberindeki heyet, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı öncesinde düzenlenen çalıştaya katıldı.
Bolu Abat İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde 25 26 Mart tarihlerinde 16 paydaş üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) için çalıştay düzenlendi. Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden (ÇAKÜ) Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ve ÇAKÜ Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barış Öztuna katıldı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda BATIKAF’ta yer alan paydaş illerin valileri, paydaş üniversitelerin rektörleri, sorumlu rektör yardımcıları, Kariyer Merkezi müdürleri ile illerin Gençlik ve Spor müdürleri, ticaret ve sanayi odaları temsilcileri ile Bolu idari amirleri hazır bulundu.
Öğrenci ve mezunları iş dünyasıyla buluşturacak Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’na ilişkin planlama, değerlendirme ve görüş alışverişlerinin bulunduğu çalıştay, 1 gün sürdü.
Çalıştay sonunda Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi paydaş üniversite rektörleri ile yaptığı ikili görüşmelerde üniversiteler arasında ki işbirliğini geliştirmek ve hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisin durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisin durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.