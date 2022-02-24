Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı ile ÇAKÜ arasında iş birliği protokolü

Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından denetimli serbestlik hükümlülerinin kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılmaları amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Çankırı’da ikamet eden denetimli serbestlik hükümlülerinin kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılmaları amacıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ile Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Çankırı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Çankırı Karatekin Üniversitesinde gerçekleşen imza töreninde protokole, Çankırı Karatekin Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı adına Başsavcı Oğuz Şükrü Ener imza attı. Törende Çankırı Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Abdullah Kaya da hazır bulundu. İmza töreninde konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, protokolün hem ÇAKÜ ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yapılan ilk iş birliği protokolü olması hem de hükümlülerin toplum yararına topluma faydalı bireyler olarak geri kazandırılması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Rektör Çiftçi, cezalarını denetimli serbestlik kapsamında toplum içinde çeken hükümlülerin, imzalanan protokol kapsamında Çankırı Karatekin Üniversitesinin uygun birimlerinde ilgili protokol kapsamında çalışacaklarını ve bu hükümlülerin bakımonarım ve çevre düzenlemesi alanlarında görev yaparak toplum yararına hizmet vereceklerinin altını çizdi.

Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışan hükümlülerin sosyal hayata adapte olmaları, kurallara uyma, iş disiplini ve zaman yönetimi gibi becerilerini geliştirmelerini hedeflediklerini belirten Rektör Çiftçi, “Ayrıca denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülere eğitim ve iyileştirme amaçlı seminer ve grup çalışmaları düzenleyeceğiz“ dedi

Başsavcı Oğuz Şükrü Ener ise Adalet Bakanlığı tarafından da onaylanan protokolün denetimli serbestlik hükümlülerinin niteliklerinin artırılmasını, mahkemelerce, Cumhuriyet Başsavcılığınca ve Çankırı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmasına karar verilen kişilerin ilgili yükümlülüğün kararları uyarınca iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla yürütülecek eğitsel, kültürel ve sosyal faaliyetlerin yerine getirilmesini kapsadığını söyledi.

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