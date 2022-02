Fırat Yılmaz Çakıroğlu ÇAKÜ’de anıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen törenle, Ege Üniversitesinde 7 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı.

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde anma programı düzenlendi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen anma programına Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda davetli konuşmacı olarak ise M. Alperen Şahin yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan anma programının açılış konuşmasını yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Üniversiteler en yüksek düzeyde bilginin üretildiği, yaygınlaştırıldığı, teknolojiye ve üretime dönüştürüldüğü kurumlardır. Sermayesi insan olan bu kurumların içerisine sızan ideolojik yapılar, terör örgütleri ve ayrılıkçı unsurlar buralarda adam devşirme ve terör faaliyetleri gerçekleştirmek için geçmişten bugüne bir çaba içerisindeler. Bu anlamda geçmişte de çok acı tecrübeler yaşadık" dedi.

“Biz büyük bir milletiz" diyerek konuşmalarını sürdüren Çiftçi, "Büyük milletlerin imtihanı da elbette ki büyük oluyor. Bizim hem coğrafi konumumuz hem tarihi müktesebatımız dolasıyla sürekli imtihan halinde olduğumuz bir hakikattir. Dolayısıyla bizim geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilmemiz için eğitim kurumlarımızı insanı öteleyen her türlü ideolojik yapılanmadan, her türlü terör faaliyetinden uzak tutmamız ve bu yapılardan temizlememiz gerekiyor. Üniversitelerin gerçek manada milletine hizmet edebilmesi için bu yapılara karşı duracak milletin has evlatlarının, milletin has hocalarının, münevverlerinin, aydınlarının da olması elzemdir. Şükür ki, bütün teşekkülleriyle, teşkilatlarıyla ve fikri oluşumlarıyla bu yapılara dur diyecek teşkilatlarımız mevcudiyetini muhafaza ediyor. Vatanımızı ve başta üniversitelerimiz olmak üzere tüm kurumlarımızı terör örgütlerinin yuvası olmaktan kurtaracak bir nesili her dönemde inşa ettik. Memleketimizin ve milletimizin aleyhinde eylemler düzenleme cüretini gösteren terör yapılarına karşı kendi şahsiyeti ve karakteriyle dur diyebilen örnek bir şehidimiz var; Fırat Yılmaz Çakıroğlu. PKK’lı teröristlerin uzantılarıyla baş edebilmek için arkadaşları ile birlikte büyük bir fedakarlıkla çalışan mücadele eden kahraman bir evladımızdı. Tarihte ki nice kahramanlarımız gibi Fırat Yılmaz Çakırıoğlu’da bu gençliğin bu milletin vicdanında ölümsüz olarak yaşayacaktır. Memleketimizin ve milletimizin bekası için maddi manevi tüm varlıklarını feda edecek bir fedakarlıkla gayret sarfeden şehitlerimizin davalarının öksüz ve köksüz kalmaması niyazıyla, ölüm yıldönümün de başta Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimiz olmak üzere bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.

Rektör Çiftçi’nin konuşmasının ardından Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun hayatını anlatan video gösterimi ve devamında emekli öğretmen Cengiz Koca tarafından Kur’anı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi.

Anma program, davetli konuşmacı M. Alperen Şahin'in Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun mücadelesi, üniversitelerde yaşanılan terör olayları ve geçmişte bu olaylarda hayatını kaybeden üniversite öğrencileri ilgili konuşmasıyla devam etti. Memleket millet aleyhinde yapılan her türlü eyleme karşı duracak vatanperver gençlerin her daim var olacağını vurgulayan Şahin, teröre karşı verilen mücadeleden ve üniversitelerin bu hususta şu anki durumundan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu anma programı Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Emine Çeliksoy tarafından M. Alperen Şahin’e ve Cengiz Koca'ya hediye takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

