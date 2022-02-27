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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marketten cips çalan köpek kameraya yakalandı

İHA

Çankırı'da bir marketin önündeki stanttan köpeğin cips çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayın ardından şaşkınlığını dile getiren market sahibi, sürekli olarak köpekler için sokağa yemek bıraktığını söyledi.

Marketten cips çalan köpek kameraya yakalandı

Çankırı’da bir marketin önündeki stanttan köpeğin cips çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayın ardından şaşkınlığını dile getiren market sahibi, sürekli olarak köpekler için sokağa yemek bıraktığını söyledi.
Olay, Çankırı Abdulhalik Renda Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Sadık Yavuz isimli vatandaşa ait marketin önüne gelen köpek, stanttaki bir cipsi ağzı ile alıp koşarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar durumu Yavuz’a anlattı. Köpeğin cipsi çalmasını şaşkınlıkla karşıladığını söyleyen Yavuz, sokak hayvanları için sürekli olarak caddeye yemek bıraktığını söyledi.

“Bir müşterimiz geldi, ‘Sadık köpek cipsi aldı, götürüyor’ dedi”
Yaşanan olayla ilgili konuşan Sadık Yavuz, “O gün içeride oturuyordum. Cips standı buradaydı. Bir müşterimiz geldi, ‘Sadık köpek cipsi aldı, götürüyor’ dedi. Sonrasında baktık bir tane cipsi alıyor. Hayvanın cipsi götürmesi sıkıntı değil. Konteyner kenarına zaten yiyecek atığı ve suyu sürekli bırakıyoruz. Kendimiz de hayvanseveriz. Tek gözü görmeyen bir kediyi dışarıda ölüme terk etmedik, evimizde besliyoruz. Biz de hayvanseveriz ama bu tür şeyler yaşandığı için mustarip oluyoruz. Başıboş gezen köpekler burada çocuklara saldırıyor. Ben yetişmesem çocuklar felaketi yaşayacaktı. 56 köpeğin saldırısına uğradılar. Biz de hayvan seviyoruz ama bu tür başıboş köpekler toplanarak tehlike oluşturabiliyor. Barınakların dağlık alana daha büyük bir şekilde yapılarak bu köpeklerin o alanlara alınması lazım. Biz de destek vermek adına mama, yiyecek desteğinde bulunuruz” dedi.
Öte yandan, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin marketin önüne gelerek stanttaki cipsi ağzına aldığı görülüyor. Köpek daha sonra marketin önünden koşarak uzaklaşıyor.

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