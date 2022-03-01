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Çankırı'da son bir haftada korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti Çankırı Valisi Ayaz, Covid-19 vakalarını değerlendirdi Covid-19 sebebiyle 35 sınıf karantinada

İHA

Çankırı'da son bir haftada korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti Çankırı Valisi Ayaz, Covid-19 vakalarını değerlendirdi Covid-19 sebebiyle 35 sınıf karantinada

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, son bir haftada Covid19 sebebiyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 35 sınıfında karantinada olduğunu söyledi.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, basın mensuplarıyla bir araya geldiği değerlendirme toplantısında, Covid19 nedeniyle 35 sınıfın karantinada olduğunu belirtti. Son dönemde hem tedbirlerde gevşeme hem de aşılamada eksiklik görüldüğüne işaret eden Ayaz, korona virüsü hastalığı sebebiyle de son bir haftada 14 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

"37 hastanın 13'ü yoğun bakımda"
Vatandaşların hem tedbirlere riayet etmediğini hem de aşı konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini anlatan Ayaz, şunları kaydetti:
"Maalesef bir önceki basın toplantısında 584 vefat rakamını vermiştim sizlere, bugün için 622. Yani o günden bugüne 38 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Daha fazla can kaybının olmaması için şu anda en büyük isteğimiz aşıların tamamlanması. Hastanemizde 37 hastamız var. Maalesef bu 37 hastanın 13'ü yoğun bakımda. 13 yoğun bakımdaki hastalarımızdan 3'ü entübe. Entübe hastalarımızın yaşları 63, 78 ve 82. Yani yoğun bakımdaki hastalarımızdan da Allah bilir ama yine kayıplarımız olma ihtimali olacaktır. Son 1 haftada da 14 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sadece 1 haftada 14 kayıp yaşadık. Her pazartesi salgın koordinasyon toplantısında gerçekten aşı olmamış ya da eksik aşılı olan vatandaşlarımızın vefatlarını görünce karşımdaki tabloda çok üzülüyorum. Ama her hafta aynı tabloyu görüyoruz, istisnasız bir şekilde."

"Eğitim öğretime bu şekilde devam edeceğiz"
Şu anda 35 sınıfın karantinada olduğunu dile getiren Ayaz, "Okullarımızda da pandemide zirveyi gördüğümüz dönemde de okullarımızda da bir tırmanış oldu ama şu anda orada da sınıf sayımız giderek azalıyor. Geçen hafta 4748'i bulmuştu bu rakam. Şu an 35 inşallah bu giderek azalacaktır. Eğitim öğretime bu şekilde devam edeceğiz. Bu konuda kesin bir kararlılık var hiçbir şekilde bundan bir taviz olmayacak. Çok şükür hastanemiz artık hastanenin rahatlaması birazcık geç oluyor" dedi.

"Günlük 200 vaka çıkıyor"
Ayaz, yoğun bakıma yatan hasta sayısında da azalma beklediklerini ifade ederek, "İnşallah bu dalgayı da bu şekilde atlatmış olacağız. Mart 15 itibariyle de vaka sayılarında bir azalma bekliyoruz. Ama şu anda günlük 200 vaka çıkıyor. Tedbirlere biraz daha devam ama istediğimiz aşı. Aşılı olanlar özellikle bu süreci çok rahat bir şekilde evlerinde atlattılar" diye konuştu.

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