ÇAKÜ Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Tuncer’in ‘pandemi’ konulu kitabı yayımlandı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azize Serap Tuncer’in 5 bin 500 örnek uygulama tarayarak kaleme aldığı “Salgın Sürecinde Dünyada ve Türkiye’de Belediye Uygulamaları” isimli kitap, yayımlandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azize Serap Tuncer’in “Salgın Sürecinde Dünyada ve Türkiye’de Belediye Uygulamaları” isimli kitabı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu adına hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu tarafından Prof. Dr. Azize Serap Tuncer’den, salgının yerel hizmetlerde meydana getirdiği değişim, bu değişimin belediyeler için avantaj ve dezavantajları, halkın değişen ihtiyaç ve beklentileri, ihtiyaçların belediyelerce karşılanma düzeyi gibi konularda Kurula brifing vermesi istenildi. Yapılan görüşmeler sonrasında çalışmanın bir kitaba dönüştürülmesi uygun görülerek, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayesinde Türkiye Belediyeler Birliği yayını olarak basımı yapıldı.

Kitaptaki veriler oluşturulurken, literatür bilgilerine ek olarak Marmara Belediyeler Birliği sayfasında derlenmiş yaklaşık 5 bin haber linki, Türkiye Belediyeler Birliği sayfasından 45 belediyenin korona virüs uygulaması, Enstitü İstanbul sitesinin dünyadan derlediği 15 belediye uygulaması örnekleri ve ilgili yayın listelerinden yararlanıldı.

Ayrıca, Avrupa Bölgeler Komitesi Sosyalist Parti Grubu (PES) üyesi 45 belediye başkan ve meclis üyesinin korona virüs önlemleri konusundaki görüş ve uygulamalarını aktardıkları 100 belediye sayfası, yüz civarında sosyal grubuna aktarılmış çalışmalar ile 200 haber sitesi sayfası olmak üzere 5 bin 500 örnek uygulama tarandı.

Araştırmanın gerçek durumu yansıtabilmesi için, dünyanın ve Türkiye’nin bütün bölgelerinden, her ölçekten belediyenin çalışmalarından örnekler verildi.

Belediyelerin salgın döneminde yürüttüğü kentsel hizmetler, halkın bilgilendirilmesi ve uyarılması, hijyen kurallarına uyulması, doğayla uyumlu mekânsal düzenlemeler yapılması, toplu taşıma araçları ve diğer kamusal alanlarda mesafe kuralına uyulması, çevreyi gözeten yapılaşma, mahalle yaşamının yeniden canlandırılması gibi geniş boyutlu olarak ele alındı.

Birlik tarafından Türkiye’deki belediyelere dağıtımı gerçekleştirilen kitabın ücretsiz olarak temin edilmesinin mümkün olduğu öğrenildi.

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