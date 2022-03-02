ÇAKÜ Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Tuncer’in ‘pandemi’ konulu kitabı yayımlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Tuncer’in ‘pandemi’ konulu kitabı yayımlandı

İHA

ÇAKÜ Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Tuncer’in ‘pandemi’ konulu kitabı yayımlandı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azize Serap Tuncer’in 5 bin 500 örnek uygulama tarayarak kaleme aldığı “Salgın Sürecinde Dünyada ve Türkiye’de Belediye Uygulamaları” isimli kitap, yayımlandı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azize Serap Tuncer’in “Salgın Sürecinde Dünyada ve Türkiye’de Belediye Uygulamaları” isimli kitabı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu adına hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu tarafından Prof. Dr. Azize Serap Tuncer’den, salgının yerel hizmetlerde meydana getirdiği değişim, bu değişimin belediyeler için avantaj ve dezavantajları, halkın değişen ihtiyaç ve beklentileri, ihtiyaçların belediyelerce karşılanma düzeyi gibi konularda Kurula brifing vermesi istenildi. Yapılan görüşmeler sonrasında çalışmanın bir kitaba dönüştürülmesi uygun görülerek, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayesinde Türkiye Belediyeler Birliği yayını olarak basımı yapıldı.
Kitaptaki veriler oluşturulurken, literatür bilgilerine ek olarak Marmara Belediyeler Birliği sayfasında derlenmiş yaklaşık 5 bin haber linki, Türkiye Belediyeler Birliği sayfasından 45 belediyenin korona virüs uygulaması, Enstitü İstanbul sitesinin dünyadan derlediği 15 belediye uygulaması örnekleri ve ilgili yayın listelerinden yararlanıldı.
Ayrıca, Avrupa Bölgeler Komitesi Sosyalist Parti Grubu (PES) üyesi 45 belediye başkan ve meclis üyesinin korona virüs önlemleri konusundaki görüş ve uygulamalarını aktardıkları 100 belediye sayfası, yüz civarında sosyal grubuna aktarılmış çalışmalar ile 200 haber sitesi sayfası olmak üzere 5 bin 500 örnek uygulama tarandı.
Araştırmanın gerçek durumu yansıtabilmesi için, dünyanın ve Türkiye’nin bütün bölgelerinden, her ölçekten belediyenin çalışmalarından örnekler verildi.
Belediyelerin salgın döneminde yürüttüğü kentsel hizmetler, halkın bilgilendirilmesi ve uyarılması, hijyen kurallarına uyulması, doğayla uyumlu mekânsal düzenlemeler yapılması, toplu taşıma araçları ve diğer kamusal alanlarda mesafe kuralına uyulması, çevreyi gözeten yapılaşma, mahalle yaşamının yeniden canlandırılması gibi geniş boyutlu olarak ele alındı.
Birlik tarafından Türkiye’deki belediyelere dağıtımı gerçekleştirilen kitabın ücretsiz olarak temin edilmesinin mümkün olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hem Türkçe öğreniyorlar hem de Türk kültürünü öğreniyorlar
YEREL HABERLER Hem Türkçe öğreniyorlar hem de Türk kültürünü ...
Çankırı'da son bir haftada korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti Çankırı Valisi Ayaz, Covid-19 vakalarını değerlendirdi Covid-19 sebebiyle 35 sınıf karantinada
YEREL HABERLER Çankırı'da son bir haftada korona virüsten 14 kişi ...
ÇAKÜ’de “Bağımlı Danışanlarda Etik” konferansı
YEREL HABERLER ÇAKÜ’de “Bağımlı Danışanlarda Etik” konferansı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.