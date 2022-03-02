AFAD ve ÇAKÜ arasında işbirliği protokolü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD ve ÇAKÜ arasında işbirliği protokolü

İHA

AFAD ve ÇAKÜ arasında işbirliği protokolü

Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Çankırı Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında, eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma uygulama işbirliği kültürünün geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.
Çankırı Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörlüğü arasında, “Eğitim Öğretim ve Bilimsel Araştırma Uygulama işbirliği” protokolü imzalandı. Protokol ile eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma uygulama işbirliği kültürünün geliştirilmesi, yürütülmesi ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi amaçlanıyor.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi tarafından imzalanan protokol, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mesleki alan uygulama yapmasını, Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün eğitim görevlisi görevlendirmesi ve İl Müdürlüğünde lisansüstü öğretim yapma koşullarına sahip görevli personelin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitimöğretimin yapma koşullarını kapsıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ÇAKÜ Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Tuncer’in ‘pandemi’ konulu kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER ÇAKÜ Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Tuncer’in ‘pandemi’ ...
Hem Türkçe öğreniyorlar hem de Türk kültürünü öğreniyorlar
YEREL HABERLER Hem Türkçe öğreniyorlar hem de Türk kültürünü ...
Çankırı'da son bir haftada korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti Çankırı Valisi Ayaz, Covid-19 vakalarını değerlendirdi Covid-19 sebebiyle 35 sınıf karantinada
YEREL HABERLER Çankırı'da son bir haftada korona virüsten 14 kişi ...
ÇAKÜ’de “Bağımlı Danışanlarda Etik” konferansı
YEREL HABERLER ÇAKÜ’de “Bağımlı Danışanlarda Etik” konferansı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.