Çankırı’da 6 restoranda tek tırnaklı ve kanatlı eti tespit edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı’da 6 restoranda tek tırnaklı ve kanatlı eti tespit edildi

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ve taklit ederek üretim yapan firmalar arasında Çankırı'da 6 restoran yer aldı.

Çankırı’da 6 restoranda tek tırnaklı ve kanatlı eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ve taklit ederek üretim yapan firmalar arasında Çankırı’da 6 restoran yer aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerin ardından, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ve taklit ederek üretim yaptığı firmalar açıklandı. Tespit edilen firmalarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31 inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.

Denetimlerde uygunsuzluğu tespit edilen Çankırı’daki firmaların listesi ise şu şekilde:
1. firma adı: Mis Pide Kebap Salonu/Çankırı
Ürün: Kıymalı pide iç harcı (dana eti)
Uygunsuzluğu: Kanatlı eti tespiti
2. firma adı: Mangal Dünyası Tavuk Sefası/Çankırı
Ürün: Kebap (dana ve kuzu eti karışımı)
Uygunsuzluğu: Kanatlı eti tespiti
3. firma adı: Ankara Döner Evi/Çankırı
Ürün: Dana köfte
Uygunsuzluğu: Kanatlı eti tespiti
4. firma adı: Ilgaz Pide ve Börek/Çankırı
Ürün: Kıymalı kır pidesi
Uygunsuzluğu: Kanatlı eti tespiti
5. firma adı: Çiftçioğlu Pide Salonu/Çankırı
Ürün: Kıymalı pide harcı
Uygunsuzluğu: Tek tırnaklı eti ve kanatlı eti tespiti
6. firma adı: Hacıbeyli Pide ve Kebap Salonu/Çankırı
Ürün: Kıymalı pide harcı (dana eti)
Uygunsuzluğu: Tek tırnaklı eti ve kanatlı eti tespiti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AFAD ve ÇAKÜ arasında işbirliği protokolü
YEREL HABERLER AFAD ve ÇAKÜ arasında işbirliği protokolü
ÇAKÜ Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Tuncer’in ‘pandemi’ konulu kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER ÇAKÜ Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Tuncer’in ‘pandemi’ ...
Hem Türkçe öğreniyorlar hem de Türk kültürünü öğreniyorlar
YEREL HABERLER Hem Türkçe öğreniyorlar hem de Türk kültürünü ...
Çankırı'da son bir haftada korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti Çankırı Valisi Ayaz, Covid-19 vakalarını değerlendirdi Covid-19 sebebiyle 35 sınıf karantinada
YEREL HABERLER Çankırı'da son bir haftada korona virüsten 14 kişi ...
ÇAKÜ’de “Bağımlı Danışanlarda Etik” konferansı
YEREL HABERLER ÇAKÜ’de “Bağımlı Danışanlarda Etik” konferansı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.