1999 yılında Vali Ayhan Çevik’e düzenlenen saldırıda şehit düşen vatandaşlar anıldı

Çankırı’da, 1999 yılında dönemin valisi Ayhan Çevik'e düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ve vatandaşlar düzenlenen törenle anıldı.

5 Mart 1999 Çankırı Valisi Ayhan Çevik'e şehit olan vatandaşlar anıldı. için anma programı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde olayın yaşandığı sokakta düzenlenen anma töreninde, saldırıda şehit olan polis memuru Nurettin Cinsoy, öğrenci Emrah Ersoy ve Fatma Dönmez ile esnaf Alpay Evirgen anıldı. Programa Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, İl Emniyet Müdür Vekili İskender Yılmaz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Yusuf Mutlu Genç, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şube Başkanı Mehmet Uçar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda konuşan Vali Ayaz, “Başta 23 yıl önce hayatlarını kaybetmiş olan şehitlerimiz olmak üzere gerek vatan savunmasında gerek terörle mücadelede gerekse millete hizmet yolunda hayatını kaybeden tüm aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş olan gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anmak istiyorum. Mekanları cennet, makamları âli olsun İnşallah. Muhakkak ki şehitlerimiz için her ne kadar dua etmekten başka bir şey elimizden gelmese de aziz hatıralarına, başta aileleri olmak üzere sahip çıkmak en önemli vazifemiz. Burada da belki Çankırı tarihindeki tek terör saldırısında hayatını kaybetmiş olan şehitlerimizi anmak, hatıralarını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak üzere bir araya geldik. Allah tekrarını göstermesin. Belediyemizin çalışmaları burada devam etmekte. Belediye Başkanımız da yakından ilgileniyor. Şehitlerimizin anısına, en azından yoldan geçenlerin burada ne olduğunu bilmeleri adına, onlara yakışır bir anıt burada bulunacak yeni düzenleme çerçevesinde. Böylece yılın 365 gününde burada şehit olan vatandaşlarımızın hatırlanmasını istiyoruz. Ben tekrar aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla bir kez daha anıyorum. Allah milletimize, vatandaşımıza bu tür acıları bir daha yaşatmasın diyor, katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum” dedi.

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