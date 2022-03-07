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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın haklarına bisikletleriyle farkındalık oluşturdular

İHA

Kadın haklarına bisikletleriyle farkındalık oluşturdular

Çankırı’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen bisiklet tutkunları, kadınların bisiklet kullanımı için farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.
Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bisiklet kullanımına dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi. Dernek üyeleri bisikletleri ile şehir merkezinde tur attı. Etkinlikle ilgili konuşan Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Engin Çimen, kadınların özgürce bisiklete binebileceğini, bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanarak günlük işlerini ve gezilerini rahatça yapabilecekleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla turu düzenlediklerini ifade etti.
Kadın haklarına dikkat çekmeyi amaçladıklarını vurgulayan Çimen, “Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanan, kadın haklarının ve kadınlarımızın sorunlarının ifade edildiği ve her alanda kadına imkan verildiğinde başarılı olduğunu vurgulamak ve göstermek amacıyla bizler de Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği olarak kadınlarımızın da özgürce bisiklete binebileceğini, bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanarak günlük işlerini ve gezilerini rahatça yapabileceklerini vurgulamak adına bir tur gerçekleştirdik. Şehir içinde yaptığımız farkındalık turunda ‘kadınlar bisiklete binemez’ algısını hep birlikte bir kes daha yıktık. Yerel yönetimlerimizin de gerekli bisiklet yollarının ve alt yapısını yapmasıyla daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayabileceklerdir” dedi.

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