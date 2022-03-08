Çankırılı kadınlar fotoğraflarla anlatıldı 8 Mart'ta kadınların yaşadığı zorluklara fotoğraflarla dikkat çektiler

Çankırı'da yaşayan kadınların hayatlarını konu alan fotoğraflar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılan sergide büyük ilgi gördü.

Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Çankırı Belediyesi ortaklığında, Çankırı'da yaşayan kadınların objektiflere yansıyan yaşantıları fotoğraf sergisinde vatandaşlarla buluştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında açılan sergide, vatandaşlarla buluşturulan Çankırı'da yaşayan kadınların fotoğrafları, büyük beğeni topladı. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından seçilen ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü'nden Doç. Dr. Ahmet Dönmez ile Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in eşi Betül Esen'in seçtiği fotoğraflar sergide yer aldı. Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezinde açılan sergi, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.



“Serginin çok iyi olduğunu düşünüyorum”

Fotoğraf severlerin sergi için önemli bir destek sağladığını söyleyen Doç. Dr. Ahmet Dönmez, “Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Çankırı Belediyesi işbirliği ile Çankırı’da kadın olmak temalı bir sergi gerçekleştirdik. Sergimizdeki temel amaç, kadının toplumsal hayatta yaşadığı olumsuzluklara bir hassasiyet gösterilmesi, bu alanlarda bir farkındalık oluşturulmasıydı. Halkımızdan amatör veya profesyonel tüm fotoğraf severlerden güzel bir katılım oldu. Kendi adıma iyi bir sergi olduğunu düşünüyorum, umarım bu tip etkinliklerin devamı gelir ve kadın toplumsal hayatta her zaman diğer bireylerle eşit haklarda, eşit platformlarda her zaman yer alabilir” dedi.



“Kadına şiddetin azalacağı bir dönem görürüz”

Sergideki fotoğrafların çok güzel olduğunu söyleyen Eda demir isimli vatandaş, “Kadına şiddetin arttığı bu dönemde Çankırı’da böyle bir serginin olması toplumsal olarak insanlara verilmesi, güzel bir şey olmuş. Serginin bu anlamda Çankırı’ya çok güzel şeyler katacağını düşünüyorum. İnşallah kadına şiddetin azalacağı bir dönemi görürüz” diye konuştu.

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