Çankırılı kadınlar fotoğraflarla anlatıldı 8 Mart'ta kadınların yaşadığı zorluklara fotoğraflarla dikkat çektiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırılı kadınlar fotoğraflarla anlatıldı 8 Mart'ta kadınların yaşadığı zorluklara fotoğraflarla dikkat çektiler

İHA

Çankırılı kadınlar fotoğraflarla anlatıldı 8 Mart'ta kadınların yaşadığı zorluklara fotoğraflarla dikkat çektiler

Çankırı'da yaşayan kadınların hayatlarını konu alan fotoğraflar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılan sergide büyük ilgi gördü.
Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Çankırı Belediyesi ortaklığında, Çankırı'da yaşayan kadınların objektiflere yansıyan yaşantıları fotoğraf sergisinde vatandaşlarla buluştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında açılan sergide, vatandaşlarla buluşturulan Çankırı'da yaşayan kadınların fotoğrafları, büyük beğeni topladı. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından seçilen ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü'nden Doç. Dr. Ahmet Dönmez ile Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in eşi Betül Esen'in seçtiği fotoğraflar sergide yer aldı. Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezinde açılan sergi, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

“Serginin çok iyi olduğunu düşünüyorum”
Fotoğraf severlerin sergi için önemli bir destek sağladığını söyleyen Doç. Dr. Ahmet Dönmez, “Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Çankırı Belediyesi işbirliği ile Çankırı’da kadın olmak temalı bir sergi gerçekleştirdik. Sergimizdeki temel amaç, kadının toplumsal hayatta yaşadığı olumsuzluklara bir hassasiyet gösterilmesi, bu alanlarda bir farkındalık oluşturulmasıydı. Halkımızdan amatör veya profesyonel tüm fotoğraf severlerden güzel bir katılım oldu. Kendi adıma iyi bir sergi olduğunu düşünüyorum, umarım bu tip etkinliklerin devamı gelir ve kadın toplumsal hayatta her zaman diğer bireylerle eşit haklarda, eşit platformlarda her zaman yer alabilir” dedi.

“Kadına şiddetin azalacağı bir dönem görürüz”
Sergideki fotoğrafların çok güzel olduğunu söyleyen Eda demir isimli vatandaş, “Kadına şiddetin arttığı bu dönemde Çankırı’da böyle bir serginin olması toplumsal olarak insanlara verilmesi, güzel bir şey olmuş. Serginin bu anlamda Çankırı’ya çok güzel şeyler katacağını düşünüyorum. İnşallah kadına şiddetin azalacağı bir dönemi görürüz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı'da “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filmine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Çankırı'da “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filmine ...
Kadın haklarına bisikletleriyle farkındalık oluşturdular
YEREL HABERLER Kadın haklarına bisikletleriyle farkındalık ...
Çankırı için soğuk hava uyarısı
YEREL HABERLER Çankırı için soğuk hava uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.